Alex: "Bu sezon bizim için rezalet geçti"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, sezonun kendileri için rezalet denecek derecede kötü geçtiğini söyledi.



Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen Fenercell imza gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, sezonu değerlendirirken şöyle konuştu:



"Bu sezon bizim için rezalet geçti. İstediklerimizin hiçbirini gerçekleştiremedik. Her ne kadar çalışsak da çeşitli terslikler ve kendi hatalarımız, böyle bir sezon geçirmemize neden oldu. Şu an artık sezon bizim için bitiyor. Sezonun bitimiyle beraber herkes evine gidecek, dinlenecek. Artık önümüzdeki sezon, bu sezon yaptığımız hataları tekrarlamamak ve bu seneki başarısızlığı, gelecek sezon başarıya dönüştürmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken, önümüzdeki maçları tamamlayıp, daha sonra dinlenip, gelecek sezona iyi bir şekilde dönmektir."



"Ronaldınho'nun gelmesi beni rahatsız etmez"



Alex, Ronaldinho dahil yapılacak futbolcu transferlerinin kendisini rahatsız etmeyeceğini dile getirdi.



Ronaldinho'nun transfer edileceğine dair basında yer alan haberler hatırlatılarak yöneltilen, "Bu oyuncunun transferi seni rahatsız eder mi?" soruya, Alex şu yanıtı verdi:



"Hiçbir şekilde rahatsız etmez. Çünkü her şeyden önce Ronaldinho benim çok yakın arkadaşım. Uzun seneler onunla beraber oynadım ve ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle, bu beni kesinlikle ve rahatsız etmiyor. Benim için önemli olan görevimi yapmak. Ronaldinho, Fenerbahçe'ye gelirse ben mutlu olurum. Bu takımın oyuncusu olduğum için, o sonradan gediği için kesinlikle onu kucaklarım. Ronaldinho ya da başka bir oyuncunun gelmesi beni rahatsız etmez."



Brezilyalı futbolcu, "Peki geleceğine inanıyor musun?" biçimindeki soruya da "Bu soruyu başkanımıza sorabilirsiniz, beni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.



Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda yapılacak değişikliklerle ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:



"Sezon sonlarında ya da sezon başlarında değişiklerin olması gayet normal. Bu konuda karar verecek olanlar bizler değil, yöneticilerimizdir. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki Konyaspor ve Trabzonspor maçlarını kazanmak. Futbolcu olarak görevimiz budur. Sezon bittikten sonra değişiklikler elbette olacaktır ama yönetimimiz buna karar verecektir. Bu yüzden, yapılacak değişiklikler hakkında biz yorum yapamayız."



İmza gününe, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı ile katılan Alex, burada öğrencilerin formalarını ve Fenercell hatlarını imzaladı.



Kültür Üniversitesi Spor Daire Başkanı Namık Kemal Köse de Alex'e bir plaket verdi.