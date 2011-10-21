-Alex: "Artık canlar yanmasın, şehitler verilmesin" İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, Hakkari'deki terör saldırısında şehit düşen askerler için şu anda yapabileceklerinin dualarını esirgememek ve şehitlerin ailelerine sabır dilemek olduğunu söyledi. Alex, FB TV'ye yaptığı açıklamada, bu olayların olmasını hiç kimsenin istemediğini belirterek, ''Bu, Türkiye'de yaşayan herkesin de bildiği gibi iç sıkıntılarından bir tanesi. Şu anda bizim yapabileceğimiz, şehit düşen askerlere dualarımızı esirgememek, onların ailelerine sabır dilemek. Umalım ki sorumlu olan insanlar, bu sorunların çözülmesi için ellerinden geleni yapsınlar ve artık canlar yanmasın, şehitler verilmesin'' diye konuştu. Mersin İdmanyurdu maçındaki sinirli tavırlarıyla ilgili bir soru üzerine Alex, maç içinde çok olağan ve basit bir tepki verdiğini, tepkisinin büyük çoğunluğunun Miroslav Stoch'a yönelik olduğunu kaydetti. Maçta 2-0 öndeyken rakibin stoperinin de kırmızı kartla oyun dışında kaldığını hatırlatan Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Oyun bizim adımıza daha da kolaylaşmıştı. Fakat saha içinde biz oyuncular aslında biraz da zorlaştırmaya başladık. Tepkimin büyük çoğunluğu Stoch'aydı. Bir pozisyonda sırtı kaleye dönüktü, ben ve Sezer boştuk. Topu bize verebilirdi, fakat şut çekmeyi tercih etti. Şansına da o top döndü gol oldu ve skor 2-1'e geldi. Futbolu takip eden herkes bilir ki 2-1 oldukça tehlikeli bir skor. Rakibimiz beraberliği yakalayabilirdi. Tepkim bunaydı. Maçı bu kadar kazanmaya yakın hale getirmişken 2-0'dan oyunu bu kadar zorlaştırmamalıydık.'' Alex, Stoch ile kavgalı olduğu yönünde haberlerin doğru olmadığını da vurgulayarak, '' Bizim takımda saha içinde olanlar saha içinde kalır. O anda nabızlar yüksekken, bazen böyle tepkiler verebiliyorsunuz. Maç bitti 10 dakika sonra bizim arkadaşlığımız aynı şekilde devam ediyor. O maçtan sonra kavgalı olduğumuz, konuşmadığımız yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Bundan sonra da birbirimize böyle tepki verebiliriz. Maçın tansiyonuyla insanlar birbirine tepki verebilirler. Fakat bunlar saha içinde kalır'' ifadelerini kullandı.