Alex: 3 yıl üst üste şampiyonluk zor olacak

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, maç günleri fazla konuşmadan sakinliği tercih edip, kendisini oynayacağı karşılaşmaya hazırladığını ifade etti.

Brezilyalı futbolcu, her oyuncunun maç öncesi farklı bir yöntemle motivasyon sağladığını, kendisinin ise sakinliği tercih ettiğini kaydederek, “Maça hazırlanma aşamasında konuşmamayı tercih ediyorum. Maç günü yemekte takımla olurum, sonra takım arkadaşlarımla muhabbetlere katılırım. Daha sonra kitabımı okurum. Maçı kafamda oynarım, neler yapabileceğimi düşünürüm. Bazı oyuncular birebir konuşmalarla kendisini hazırlar. Fakat ben maç günü fazla konuşmayan, gayet sakin, kitabını okuyan, konuşması gereken zamanlarda konuşan bir kişiliğe sahibim. Maçlara kendimi susarak hazırlıyorum” diye konuştu.

Brezilya'da futbol oynadığı dönemleri de anlatan Alex, yöneticilerin kamplarda sıklıkla futbolcularla birlikte olduğunu anlatarak, “Samandıra'da kamp günü yönetici göremezsiniz. Tesislerde sadece oyuncu ve teknik heyet vardır” dedi.

Teknik direktör Christoph Daum'un takımıyla toplantı yapmayı çok sevdiğini bildiren Alex, antrenmanların dışında bu sayede ve yemeklerde bütün takım olarak bir araya gelebildiklerini ifade etti.

3 yıl üst üste şampiyonluk zor olacak

Fenerbahçe kaptanı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 yıl üst üste şampiyonluk sözüyle ilgili olarak, “Zor olacaktır, fakat Fenerbahçe'nin 3 yıl üst üste şampiyon olacak gücü vardır” dedi.

Bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, “Kolay olduğunu kimse söyleyemez, elbette ki zor ve sıkıntılı olacaktır. Fakat Fenerbahçe'nin bu gücü vardır. Ben Fenerbahçe'ye geldiğimde 2003-2004 sezonunda Daum ile şampiyon olduk. Daha sonra 2004-2005 sezonunda ikinci kez şampiyon olduk. 2005-2006 sezonunda da Galatasaray oldu. Orada kolay olmadığı gibi önümüzdeki 3 senede de zor olacaktır. Fakat Fenerbahçe'nin 3 yıl üst üste şampiyon olacak gücü vardır. Önce ilkini kazanmamız gerekiyor. Son iki yılda olamadık. Bu yıl gidişatımıza baktığımızda en güçlü ekiplerden bir tanesiyiz. Adım adım gidip önce ilkini düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

Alex, Cristian ve Dos Santos'un Fenerbahçe'den önce Brezilya'daki kulüpleri Corinthians'ta önemli bir tecrübe edindiklerini kaydederek, “İnanıyorum ki onlar da burada bizimle başarılarımızda büyük pay sahibi olacaklar” dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalısı Elano için de Alex, “Her yerde kalitesini belli etti. Kumaşı ortada olan bir oyuncu. Çok fazla onun hakkında konuşmaya gerek yok. Henüz saha dışında birlikteliğim yok. Daha önce 2-3 kez milli takımda birlikte olmuştuk” şeklinde değerlendirme yaptı.

3. çocuğu düşünüyorlar

İki kız çocuğuna sahip olan Alex, eşiyle birlikte 3. çocuğu düşündüklerini açıkladı.

Aile yaşantısıyla ilgili açıklamaların ardından 3. çocukla ilgili yöneltilen soruya Brezilyalı oyuncu, “Henüz konuşma aşamasındayız, belki önümüzdeki sene bir tane daha gelebilir” dedi.

Futbolla yaşayan bir aile olduklarını kaydeden Alex, eşi Daiane'nin, futbola başladığı Coritiba Kulübü'nün o dönemki başkanının kızı olduğunu, 17 yaşında başlayan birlikteliklerinin bugünlere geldiğini anlattı.