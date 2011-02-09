-ALEX 2 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantı odasında düzenlenen törenle, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatan mukaveleye imza attı. Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren 14 Eylül 1977 doğumlu Alex, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da katıldığı imza törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu arada, imza törenini kulüp yönetim kurulu üyeleri Murat Özaydınlı ile Yasemin Merçil de izlerken, Fenerbahçe'ye 4. kez imza atan Alex, toplantının sonunda Aykut Kocaman'a sarılarak medya mensuplarına poz verdi.