Alex 2 hafta yok



Turkcell Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kocaelispor'la karşılaşan Fenerbahçe, hem iki puan hem de kaptanı Alex De Souza'yı kaybetti. Arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.



Kocaelispor maçının 74. dakikasında sol arka adalesinden sakatlanan ancak oyuncu değişiklik hakkı bittiği için oyunda kalan Alex De Souza'dan kötü haber geldi.



MR'ı çekilen tecrübeli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Alex De Souza, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktorları Brezilyalı futbolcuyu 26. haftadaki Eskişehirspor maçına yetiştirmek için çaba harcıyor.



Bu sezon toplam 8 lig maçında forma giyen Josico ise, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol futbolcu şubat ayında oynanan Gaziantepspor maçında da sonradan oyuna girmiş ve sakatlanmıştı.



Fenerbahçe yönetimi, Kocaelispor maçında gösterdiği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların protesto ettiği Colin Kazım'la sezon sonunda yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Yönetimin, sezon sonunda genç futbolcudan kulüp aramasını isteyeceği öğrenildi.



Öte yandan, Fenerbahçe yönetiminin henüz anlaşma sağlayamadığı Selçuk Şahin, Kocaelispor maçı sonrası olumlu sinyaller verdi. Milli futbolcu, pazartesi günü yönetimle masaya oturarak anlaşmak istediğini ifade etti.



