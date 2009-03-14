T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex 2 hafta yok

Fenerbahçe, hem iki puan hem de kaptanı Alex De Souza'yı kaybetti.

14 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kocaelispor'la karşılaşan Fenerbahçe, hem iki puan hem de kaptanı Alex De Souza'yı kaybetti. Arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kocaelispor maçının 74. dakikasında sol arka adalesinden sakatlanan ancak oyuncu değişiklik hakkı bittiği için oyunda kalan Alex De Souza'dan kötü haber geldi.

MR'ı çekilen tecrübeli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Alex De Souza, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktorları Brezilyalı futbolcuyu 26. haftadaki Eskişehirspor maçına yetiştirmek için çaba harcıyor.

Bu sezon toplam 8 lig maçında forma giyen Josico ise, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol futbolcu şubat ayında oynanan Gaziantepspor maçında da sonradan oyuna girmiş ve sakatlanmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, Kocaelispor maçında gösterdiği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların protesto ettiği Colin Kazım'la sezon sonunda yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Yönetimin, sezon sonunda genç futbolcudan kulüp aramasını isteyeceği öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe yönetiminin henüz anlaşma sağlayamadığı Selçuk Şahin, Kocaelispor maçı sonrası olumlu sinyaller verdi. Milli futbolcu, pazartesi günü yönetimle masaya oturarak anlaşmak istediğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24