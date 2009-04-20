Alex: 15 dakika bile olsa oynarım



Ankaraspor maçından hemen sonra kupa mesaisine başlayan sarı lacivertli takımda Edu, Alex, Gökhan Gönül’den sonra Emre’nin de sakatlanması kadro sıkıntısını gündeme getirdi.

Lugano, Volkan Demirel ve Semih Şentürk’ün cezalı olduğu için forma giyemeyeceği maçta Alex’in oynatılması için yoğun çaba harcanıyor.



Dün sabah salonda tedavisini sürdüren Brezilyalı yıldızın, arkadaşları ile yaptığı konuşmada, "Kadroda olmak istiyorum. En azından 15 dakika bile olsa takıma katkı sağlamak için elimden geleni yaparım" dediği öğrenildi.





Teknik direktör Luis Aragones, dünkü antrenman öncesinde Roberto Carlos ile ayak üstü görüşme yaparak, takımın içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan bir an önce çıkması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.







