-ALEX ''100'LER KULÜBÜ''NDE İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Gaziantepspor'a attığı golle ''100'ler Kulübü''ne girdi. Türkiye'de 7. sezonunu geçiren ve lig maçlarında bugüne dek 99 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atarak, ligdeki 100. golünü kaydetti. Türkiye'de genel olarak 100 gole ulaşan 31. futbolcu olan Alex, Boliç ve Kona'dan sonra da bu unvanı alan 3. yabancı oyuncu oldu. Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 185 lig maçında toplam 100 gol atan Brezilyalı futbolcunun Türkiye'deki lig performansı şöyle: /* Sezon Maç Gol --------- --- --- 2010-2011 11 6 2009-2010 26 11 2008-2009 26 11 2007-2008 28 14 2006-2007 32 19 2005-2006 31 15 2004-2005 31 24 ---------------------- Toplam 185 100 */ Türk vatandaşlığına geçen Boşnak Elvir Boliç, Birinci Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği formaları altında toplam 129 gole imza atarak Türk futboluna damgasını vururken, uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Kongolu Andre Ngole Kona da 100 gol barajına ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu. Son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, 2007-2008 sezonunda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor. Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu. Ligde 100 gol barajını, geride kalan 52 sezonda yalnızca 31 futbolcu geçebildi. Bu arada, ligde 98 golü bulunan Medical Park Antalyasporlu Necati Ateş de ''100'ler Kulübü'' için gün sayıyor.