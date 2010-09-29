-ALEX 100. GOLÜ İÇİN GERİ SAYIMDA İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Süper Lig'de ''100'ler Kulübü''ne girmeye hazırlanıyor. Ligde 98 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, 2 gol daha atarsa, Türkiye'de 100 gole ulaşan 31. futbolcu olacak. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya 1'i penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle bu sezon 4. golüne imza koyan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'deki 98. golüne ulaştı. -3. YABANCI OLACAK- Alex, 2 gol daha attığı takdirde lig tarihinde 100 gol barajını geçen 3. yabancı oyuncu olacak. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen Boşnak Elvir Boliç, Birinci Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği formaları altında toplam 129 gole imza atarak Türk futboluna damgasını vurdu. Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Kongolu Andre Ngole Kona da 100 gol barajına ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu. -EN GOLCÜ HAKAN ŞÜKÜR- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, 2007-2008 sezonunda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor. Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu. Ligde 100 gol barajını, geride kalan 52 sezonda yalnızca 30 futbolcu geçebildi. -NECATİ ATEŞ DE GÜN SAYIYOR- Ligde Alex gibi 98 golü bulunan Medical Park Antalyasporlu Necati Ateş de ''100'ler Kulübü'' için gün sayıyor. Bu sezon 2 gol atarak, gol sayısını 98'e çıkaran Necati de Alex gibi 2 gol daha atarsa, ''100'ler Kulübü''ne girecek.