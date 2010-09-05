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Spor

'Alex 10 Guti eder'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Beşiktaşlı oyuncu Guti'ye ilginç bir cevap verdi.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Beşiktaşlı oyuncu Guti'ye ilginç bir cevap verdi.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Yıldırım, Alex ile Guti'yi kıyaslayanlara sert çıktı. Alex'in kendini ispatladığını söyleyen başkan, " Alex en azından 10 Guti eder” dedi. Alex'in oynadığı futbola ve istatistiklerine bakılınca bu ülkenin en değerli futbolcusu olduğu görülür. Guti'nin neden bu kadar abartıldığını anlamıyorum. Guti'nin sezon başından beri gösterdiği performans ortada. Alex ise tartışılmaz. Hem oynadığı pozisyon, hem de takıma katkısı ile Guti ile karşılaştırılamaz bile. Onları kıyaslayanlara şaşıyorum" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşacaklar.

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