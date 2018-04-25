T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (alevli görüntü) 5 KATLI PLAZADA YANGIN (2)

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA İkitelli'de 5 katlı plazada yangın çıktı

25 Nisan 2018 18:20

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
İkitelli\'de 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı\'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-CEP TELEFONU
-Alevlerden görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler 
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKYılmaz BEZGİNİSTANBUL DHA İkitelliYangınBaşakşehirBedrettin Dalan BulvarıOlayBağcılarBaşakşehir SefaköyKocasinanEkiplerGörüntü Dökümü CEP TELEFONU AlevlerdenGÖRÜNTÜ Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24