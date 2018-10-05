Alevlerin sardığı otomobil hurdaya döndü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, sürücüsü kırmızı ışıkta beklerlerken, motor kısmında yangın başlayan otomobili alevler sardı. Yangın, itfaiye ekibince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 29 Ekim Bulvarı\'nda bulunan Denizli Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Ali Bökeci yönetimindeki 20 PC 975 plakalı otomobillin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler, kısa sürede otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Bökeci, hemen aracından inerek, canını kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, su sıkarak, alevleri 10 dakika içinde söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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