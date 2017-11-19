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Alevlerin arasında kalıp ölen 2 yaşındaki Metehan, son yolculuğuna uğurlandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalması sonucu ölen 2 yaşındaki Metehan Akkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı

19 Kasım 2017 17:33

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalması sonucu ölen 2 yaşındaki Metehan Akkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.  
Yangın, dün saat 12.40 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 115\'inci Sokak\'ta bulunan 2 katlı kerpiç binanın 1\'inci katında çıktı. Anne Nimet Akkuş evin mutfağında yemek yaparken evin salonunda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alevler evi tamamını sardı. Anne Nimet Akkuş, kızı 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş’u güçlükle alevlerin içerisinden alarak dışarı çıktı. İçeride kalan 2 yaşındaki Metehan’ı da almak için tekrar eve giren anne Akkuş, duman ve alevlerin arasında oğlunu bulamadı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Polis, yanan evin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan eve girip küçük çocuğu aramaya başladı. Kısa süren araştırma sonrası 2 yaşındaki Metehan Akkuş salondaki karyolanın altında baygın halde bulundu.
Yangın sırasında sırtında yanıklar oluşan anne Nimet Akkuş ile kızı Hümeyra ve oğlu Metehan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevlerden korktuğu için karyolanın altında gizlendiği tahmin edilen ve ağır yaralanan Metehan Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Nimet Akkuş ve kızı Hümeyra, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Metehan\'ın cenazesi bugün  Şehir Mezarlığı önünde kılanan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına  Karaman Valisi Fahri Meral, ailesi ve yakınları katıldı. 

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