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Alevlerin arasında kalan Ayşegül bebekten acı haber (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan ev yangınında yaşamını yitiren 3 aylık Ayşegül Barışık'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı

19 Aralık 2017 22:34

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Manisa\'nın Demirci ilçesinde çıkan ev yangınında yaşamını yitiren 3 aylık Ayşegül Barışık\'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Minik Ayşegül\'ün cenazesi toprağa verilmek üzere özel bir araç ile ailesinin yaşadığı Demirci\'nin kırsal Küpeler Mahallesi\'ne getirildi.
Küpeler Camisi\'nde ikindide Ayşegül bebek için düzenlenen cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, Küpeler Mahallesi Muhtarı Osman İzci, Barışık\'ın annesi Hatice Barışık ve babası Mürsel Barışık ile diğer yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından minik Ayşegül\'ün bebek tabutundaki cenazesi, babası Mürsel Barışık tarafından kucakta taşınarak, mahalle mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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