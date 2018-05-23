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Alevler 2 dönüm çamlık alanı küle çevirdi

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan orman yangını, bugün sabah saatlerinde söndürüldü

23 Mayıs 2018 17:09

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan orman yangını, bugün sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dönüm çamlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Bozdoğan Şefliği\'ne bağlı Hışımlar Değirmendere mevkisindeki ormanlıkta, dün saat 11.30 sıralarında, orman yangını çıktı. Alevlere, 10 yangın söndürme işçisi ve 4 teknik eleman, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 3 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ormanlıkta parça parça devam eden yangında, kontrollü söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Alevler, bugün saat 08.30 sıralarında, tamamen söndürüldü. Yangında toplam 2 dönümlük çamlık alanın zarar gördüğü belirtildi. 
Jandarma tarafından yangın çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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