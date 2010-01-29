Alevisiz Alevi çalıştayına protesto

T24-

Demokratik açılım sürecinin bir ayağını oluşturan Alevilerin sorunlarını dinleme ve çözüm getirmeye yöneliknın son toplantısı Ankara’da başladı. Üç gün sürecek olan toplantının gündem maddesi ve davetli listesi Alevi kesimde tartışmalara neden oldu. AKP’ye karşı duruşlarıyla tanınan örgüt, inanç önderi, siyasetçi, bilim adamı ve yazarların çağrılmadığı çalıştayda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve İslamcı medyadan yazarların çağrılması, listenin hükümet ve Cem Vakfı tarafından hazırlandığı iddiaları ortaya atıldı. Alevi Federasyonu Başkanı, Ankara’da düzenlediği basın toplantısındadedi.

Kızılcahamam’da dün başlayan Çalıştay’a, çağrılmayan örgütler arasında Alevi Federasyonu, Şahkulu Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Hayokder, Akkav gibi kurumlar çağrılmadı. Alevi Federasyonu’nun “Neden çağrılmadık” sorusu üzerine bir gün kala Federasyon davet edildi. Ancak bu kez de Alevi Federasyonu, davete katılmayacağını açıkladı. Çağrı aldığı halde Çalıştay’ı protesto eden bir başka örgüt de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı oldu. Çalıştay’a AKP içinden de protesto geldi. AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu da çağrıldığı halde Çalıştay’a katılmayacağını duyurdu. Çamuroğlu yaptığı açıklamada, “Süreçten dışlandım. Alevisiz, Alevi Açılımı’na devam etsinler” dedi.

Çalıştay’ın bir diğer tartışma konusu da belirlenen gündem maddesi oldu. “Aleviliğin Felsefi Çerçevesi, kimlik beyan ve sorunları” başlıklı gündem maddesi tepki çekti. Aleviliğin tanımını yapmanın bu Çalıştay’ın işi olamayacağı görüşünü öne süren Sanatçı Arif Sağ, CHP eski Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 2 Temmuz Vakfı Genel Başkanı Murtaza Demir, bu gündem maddesinin değiştirilmesi gerektiğini, aksi halde toplantıyı terk etme kararı aldı. Birinci oturumda tepkilerini ileten üç temsilciye, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr. İzzettin Doğan, “Ben burdayım ya, çerçeveyi çizerim, merak etmeyin” şeklinde yanıt verdi. Ancak toplantı sırasında gündem maddesi üzerinde konuşma yapan olmayınca, gündem kendiliğinden değişmiş oldu.

Davet edilenler arasında medyadan tek bir Alevinin olmaması da dikkat çekti. Hüseyin Hatemi, Ali Bulaç ve Fehmi Koru gibi İslamcı kanattan yazarların çağrıldığı Çalıştay’da merkez medyadan bir tek Oral Çalışlar davet edildi.