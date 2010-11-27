Alevilik’te siyaset için ‘cem’ olmaz!

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Aleviliğe hakaret edildi



Cemevi dedesi Ahmet Yurt bir konuşma yaptı, bağlama ile iki deyişi seslendirdi. Daha sonra yine Cemevi dedelerinden Ali Ekber Yurt, bağlama ile semah öncesi Hazreti Ali’nin çocukları için yazılan ağıtları söyledi. Ardından tören başladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Tunceli Üniversitesi’nin akademik eğitim yılı açılışına katılan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, açılış sonrası Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cem Evi’nde düzenlenen ‘Birlik Cemi’ne katılması, Tuncelileri ikiye ayırdı. Alevi dedeleri ve bazı Tunceliler, siyaset için cem yapılmasının Alevi inancında yeri olmadığını savundu. Alevi dedeleri ve bazı sivil toplum örgütleri Aleviliğin yozlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.Tunceli Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı için dün düzenlenen törene katılan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, üniversitenin yeni hizmet binalarının da açılışında bulundu. Gazeteci yazar Prof.Dr. Mehmet Altan ilk dersi verdiği açılışta protesto yapabilecekleri ihtimaline karşılık öğrenciler bu derse alınmadı.Tören sonrası Cem Evi çıkışında bir gazetecinin bu konudaki sorusuna Aydın, “Cem evlerinin ibadethane olması konusundaki çalışma artık son aşamaya geldi. Bir komisyon kuruldu, bu statü meselesi için. Ne denmesi daha uygundur, bu konuda çalışmalar devam ediyor” karşılığını verdi.Tuncelili bazı vatandaşlar ve dedeler, Cem’e katılan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’a tepki gösterdi. Alevi dedesi Davut Kuloğlu, “İbadet Cemi böyle siyaset ile olmaz. Gösteriş ile cem yapılmaz. Ceme gelenler hep telkinde bulunuruz, kötülük yapmayın, hile yapmayın, insanları kandırmayın, adam öldürmeyin, fakire fukaraya yardımcı olan Allah’ın ibadetini asla unutmayın. Bunun için cemler asla siyasete alet edilemez” dedi.Tunceli Alevi Akademisi kurucu üyesi ve eski Tunceli Belediye Başkanı Veli Aytaç ise, “Bu cem gereksizdir. Bu durum tamamen cem evi üzerinde siyaset yapmaktır. Alevi inancında bu tür cemler yapılmaz ve yoktur. Zaten biz Aleviler, bizim inancımıza sahip çıkmayanları ve bizim ibadet yerimizi yani ibadet yaptığımız cem evlerini ibadet yeri kabul etmeyenlerin bu ceme katılmasını da uygun bulmuyoruz. Bu tamamen siyasi amaçlı bir durumdur. Bizler biliyoruz ki Rektör Prof.Dr. Durmuş Boztuğ cem evi ile içli dışlıdır. Hata kendi personelinden kestiği paralarla cem evine kurban aldırdığını biliyoruz. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir” diye konuştu.Emekli öğretmen Kamer Mazaca da, istek üzerine ve siyasi amaçlı cemlerin Alevi inancında olmadığını belirterek, “Bizim inancımızda ısmarlama cem düzenlenemez. Birlik cemi deniliyor. Kiminle kimin birlikteliği için düzenleniyor, bu tartışmaya açık bir konudur” diye konuştu.Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi, Bakan Aydın’ın katıldığı cem öncesi yaptığı yazılı açıklamada “Öteden beri cem evini yönetenlerle içli dışlı olan, memurlarının maaşlarından kesilen paraları cem evine kurban için ikram eden üniversite rektöründen kaynaklandığını düşünüyoruz.” görüşüne yer verildi.