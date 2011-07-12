Alevilik İngiltere'de müfredatta!

T24 - İngiltere'de yaşayan Aleviler, yürüttükleri ortak çalışma sonucu Aleviliği eğitim müfredatına aldırmayı başardı.



Başkent Londra'nın Türk mahallerinden Enfield bölgesinde Prince of Wales İlkokulu, 2011-2012 eğitim müfredat programına Aleviliği de aldı.



Okul Müdür Yardımcısı Julien Clarke, konuyla ilgili olarak Alevi velilerle biraraya gelerek bir toplantı yaptı.





'TEMEL İNSAN HAKKI'



Toplantıda okulda çok sayıda Alevi öğrencinin eğitim görmekte olduğunu belirten Clarke, “Aileler ve Cemevi yetkilileri bize başvuruda bulunarak, İngiliz eğitim sistemi içerisinde var olan Din Bilgisi derslerinin içinde, diğer inançların yanı sıra kendi kültürlerini ve inançlarını da görmeyi arzuladıklarını söyledi. Okul yönetimi olarak, temel insan hakkı olan bu talebi değerlendirdik ve öğrencilere bu konuda eğitim verilmesi gerektiğine karar verdik. Bu anlamda önümüzdeki eğitim yılından itibaren Hristiyanlık, Musevilik, Budizm, İslamiyet, Hinduizm, Sihizm'in yanında Alevilik öğretisini de müfredatimıza aldık. Eylül ayı içerisinde okulun ana salonunda yapılacak olan kitlesel bir etkinlikle bunun duyurusunu da resmen yapacağız" diye konuştu.





BAZI ÜLKELERDE SEÇMELİ DERS



Alevilik Almanya, Danimarka ve Hollanda'daki bazı okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor. Avrupa genelinde yaklaşık 1.5 milyon, İngiltere'de 250 bin Alevi-Bektaşi’nin yaşadığı tahmin ediliyor.





