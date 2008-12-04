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Alevilik din dersine girebilir

AKP'li Ergün, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin, kapsamı değiştirilerek Alevilik’in de öğretilebileceğini söyledi

04 Aralık 2008 02:00

AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Alevilerin diyanet işleri ve din dersinin kaldırılması talebinin sorunun çözümüne katkı getirmeyeceğini söyledi.

Ergün, din dersinin kaldırılmasından çok, kapsamının Alevilik inancını da içerecek şekilde değiştirilebileceğini belirtti.

Ergün, Anayasa’nın 24’üncü maddesini hatırlatarak, eğitimin zorunlu ve isteğe bağlı olarak ayrıldığını kaydetti.

Din dersinin kaldırılmasının gerçekçi olmayacağını ifade eden Ergün, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin, kapsamı değiştirilerek Alevilik dahil, diğer konuların da öğretilebileceğini söyledi.

Eğitimde böyle bir ayrım yapıldığı takdirde, Alevilik konusunda geniş bilgilerin verilebileceğini ifade eden Ergün, bunun bir yasal değişiklikle değil, müfredatta yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebileceğini belirtti.

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