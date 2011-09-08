'Alevilik' ders kitaplarına girdi

T24 - Bu eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Alevilik konusu işlenecek.



Anaolu Ajansı'nın haberine göre, Alevi Çalıştayları'nı yürüten dönemin Devlet Bakanı, şimdiki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 60. hükümet döneminde ''Hükümet olarak Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına, toplumsal bazı sorunları, demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler zemininde yeniden ele alıp değerlendirme amacı taşıyan bir dizi girişim başlattık'' diye konuştu.

Bu girişimlerden birinin de Alevi vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başlatılan çalıştaylar olduğuna dikkati çeken Çelik, Aleviliği tanımayan, bilmeyen veya yanlış bilen çevrelerin Aleviliği doğru kaynaklardan, doğru bir şekilde öğrenme ihtiyacı duyduğunu belirtti.





