Alevilerin TRT'den isteği var

Ramazan’da özel programlar yapan TRT’nin Muharrem ayında kendilerine söz vermediğini savunan Aleviler, Muharrem orucu süresince günde bir saat program talebinde bulundu.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, AKP’nin Alevi açılımı kapsamında geçen yıl Ankara’da yapılan ve Alevi örgütlerinden beklenen ilgiyi görmeyen Muharrem iftarının, bu yıl İstanbul’da tekrarlanacak olmasına tepki gösterdi.



Alevilerin Kerbela’da öldürülen Hz. Hüseyin ve arkadaşları anısına matem amacıyla tuttukları Muharrem orucunun 29 Aralık’ta başlayacağını ve 12 gün süreceğini anımsatan Balkız, her Ramazan özel programlar yapan TRT’nin, Muharrem ayı ile ilgili aynı hassasiyeti göstermediğini de savunarak, “Muharrem ayımız geldi. Haberiniz var mı? TRT Muharrem ayında Alevilere söz vermemeye devam ediyor” dedi.



Muharrem ayının görmezden gelindiğini öne süren Balkız, şöyle konuştu:



“Günlerce Ramazan orucu konuşulur, yazılır. Muharrem ayı sessiz sedasız, yas içinde gelir, geçer. Bizim dışımızda kimse hatırlamaz. TRT’nin Muharrem ayında Alevilere söz vermeme tavrından vazgeçerek, Türkiye kamuoyuna öğretimizi anlatmak üzere, Muharrem orucu süresince günde bir saat program yapma talebimize olumlu cevap beklediğimizi yineliyoruz.”

