T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alevilerin TRT'den isteği var

Aleviler, Ramazan'da özel program yapan TRT'den Muharrem orucu süresince günde bir saat program talebinde bulundu.

28 Aralık 2008 02:00

Ramazan’da özel programlar yapan TRT’nin Muharrem ayında kendilerine söz vermediğini savunan Aleviler, Muharrem orucu süresince günde bir saat program talebinde bulundu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, AKP’nin Alevi açılımı kapsamında geçen yıl Ankara’da yapılan ve Alevi örgütlerinden beklenen ilgiyi görmeyen Muharrem iftarının, bu yıl İstanbul’da tekrarlanacak olmasına tepki gösterdi.

Alevilerin Kerbela’da öldürülen Hz. Hüseyin ve arkadaşları anısına matem amacıyla tuttukları Muharrem orucunun 29 Aralık’ta başlayacağını ve 12 gün süreceğini anımsatan Balkız, her Ramazan özel programlar yapan TRT’nin, Muharrem ayı ile ilgili aynı hassasiyeti göstermediğini de savunarak, “Muharrem ayımız geldi. Haberiniz var mı? TRT Muharrem ayında Alevilere söz vermemeye devam ediyor” dedi.

Muharrem ayının görmezden gelindiğini öne süren Balkız, şöyle konuştu:

“Günlerce Ramazan orucu konuşulur, yazılır. Muharrem ayı sessiz sedasız, yas içinde gelir, geçer. Bizim dışımızda kimse hatırlamaz. TRT’nin Muharrem ayında Alevilere söz vermeme tavrından vazgeçerek, Türkiye kamuoyuna öğretimizi anlatmak üzere, Muharrem orucu süresince günde bir saat program yapma talebimize olumlu cevap beklediğimizi yineliyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24