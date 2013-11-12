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'Alevilerin gönlünü isimle almaya çalışmayın, haklarını verin'

CHP'li Sabahat Akkiraz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunun adını Ali koyacağını açıklamasının ardından tiwitter hesabından tepki gösterdi

12 Kasım 2013 14:31

CHP İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiraz twitter hesabından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın muharrem iftarında torunun adını Ali koyacağını açıklaması hakkında görüş bildirdi. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ''adaletten, haktan ve gönüllere saldıkları sevgiden aldılar. Ne insanlara 'ananı da al git' ne 'gavat' ne de yukarıdan baktılar'' dedi.

Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından Başbakan Erdoğan 'a, "Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz (Turabi). İş isim de değil sayın başbakan iş yaptıklarınız da... Alevilerin gönlünü isimle almaya çalışmayın, haklarını verin. Parmak sayısı ile alevilerin haklarını engellemekten vazgeçin. Tabi ki Hz Ali de Hz Hüseyin de hepimizin; ama bunun göstergesi show değil; zalimin karşısında ol,mazlumun yanında işte o zaman Ali olunur. Ali de Hüseyin'de fakirdi. Güçlerini paradan ya da parmak sayısından değil; adaletten, haktan ve gönüllere saldıkları sevgiden aldılar. Ne insanlara " ananı da al git" ne "gavat" ne de yukarıdan baktı Ali ile Hüseyin ve ehli beyt. Allah'ın yarattığını sevdiler sadece" dedi.

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