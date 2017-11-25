Alevilerin evleri işaretlenmişti; Malatya’da kilise derneğine taşlı saldırı

Malatya'da Yeşilyurt Caddesi’nde dün (24 Kasım 2017) akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katında bulunan Ermeni Cemaati’ne ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği’nin bulunduğu ofisin camını taşla kırdı.

Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel mahallesindeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmıştı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Topal, ailelerin endişeli olduğunu söylemiş; olay sonrası emniyetten açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamada, 13 adet evin dış kapı ve duvarlarında kırmızı renkte artı işaretlerinin çizildiği belirtilerek olayın mağduru olan mahalle sakinleri ile temasa geçilip olayın niteliği ve yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilmişti.

Dün akşam saatlerinde Mlaatya'nın Yeşilyurt Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi Ermeni Cemaati'ne ait bir ofis taşlı saldırıya uğradı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşet bulunan şüphelinin, diğer elindeki taşı ofise atıp kaçtığı, yoldan geçen bir kişinin de olayı şaşkınlıkla izlediği görüldü.