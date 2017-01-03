Alevilere “Öldürülürsünüz” tehdidi Meclis gündeminde

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir'in bir televizyon programında Alevi STK'lerine yönelik söylediği sözlerini TBMM'ye taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yiğitalp, "Alevileri ve Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarını bir televizyon kanalında canlı yayında tehdit eden Özdemir Özdemir ile ilgili soruşturma başlatılacak mıdır?" diye sordu.

Yiğitalp'in soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, Kanal A'da çıktığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştır:

"Buradan Alevi STK'lara seslenmek istiyorum. Artık akıllarını başlarına alsınlar. Ülkede bu tip huzursuzluklara karşı ben çıkıp televizyonlarda rahatça her şeyi konuşuyorsam, bunlar bu devletin paralarıyla kuruldu. Bu devletin örtülü ödeneklerinden para aldılar. Sadece gücün yanında olmayacaksın ülkenin yanında olacaksın. Zaman gelir ortalık karışırsa, o yalılarda oturan Alevi vakıf başkanlarına sesleniyorum; O yalıları başınıza yıkarlar, orada oturamazsınız, o paralarınızı elinizden alırlar, bu Türkiye'de sizi öldürürler."

Bu bağlamda;

1) Alevileri ve Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarını bir televizyon kanalında canlı yayında tehdit eden Özdemir Özdemir ile ilgili soruşturma başlatılacak mıdır?

2) Alevilere ve Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik bu tehdit sonucu oluşabilecek muhtemel bir saldırıya karşı bir önlem alınacak mıdır?

3) Son günlerde Alevilere yönelik artan nefret söylemleri üzerine bir çalışmanız var mı?