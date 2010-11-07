Aleviler'den oturma eylemi: Zorunlu din dersi kaldırılsın

T24 - Kadıköy’de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) önderliğinde bir araya gelen Alevi örgütleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Din hanesinin nüfus cüzdanlarından çıkartılması ve zorunlu din derslerinin kaldırılması" için miting düzenledi. Sanatçıların da katıldığı mitingde 24 saat sürecek oturma eylemi başlatıldı.



Tepe Natilius önünde saat 12.00’da toplanan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Bektaşi Federasyonu, Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Halkevleri, Devrimci Liseliler ve Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde "Eşit yurttaşlık hakkı için laik ve demokratik bir ülke istiyoruz", "Cemevleri ibadethanelerimizdir", "Madımak müze olacak" , "Diyanet lağv edilsin", "Asimilasyona karşı direneceğiz", "İnançlara saygı duyulsun", "Zurunlu din dersi kaldırılsın" ve "YÖK dağıtılsın" yazılı pankart ve dövizler taşıyan yaklaşık 1000 kişi, Rıhtım Caddesi üzerinden meydana ulaştı.

"Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Zorunlu din dersi istemiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atan topluluğun arasında sanatçılar Tolga Sağ, Pınar Sağ, Ferhat Tunç, Metin Karataş, Mehmet Ekici, Ali Ekber Eren ve Grup Yorum’un da bulunduğu dikkat çekti.



Gümüş: İktidarın karşısındayız

Topluluk adına ilk basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneğe Genel Başkanı Fevzi Gümüş yaptı. AKP iktidarının zorunlu din derslerinin sürdürülmesi için çalışmalar yaptığını iddie eden Gümüş, "Bu haksızlığa karşı direnmeye devam edeceğiz. Bu siyasi iktidarın hak hukuk tanımaz demokrasi düşmanı tavrının karşısındayız" dedi. Aleviler'in bu toprakların bir üyesi bir temel taşı olduğunu kaydeden Gümüş, "Bizi din düşmanı olarak gösterenleri protesto ediyoruz. Madımak’ta yaşanan acı olayın hafızalara kazınması için bu yerin müze haline getirilmesini ve daha fazla demokrasi istiyoruz" diye konuştu.



Balkız: Hükümet AİHM kararını tanımıyor

Konuşmasında AKP’nin AİHM kararlarını eğip bükerek kendine göre yorumladığını öne süren Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, "Zorunlu din dersinin kaldırılması ile ilgili AİHM’nin aldığı kararların uygulanmasını istiyoruz. Ama hükümet kararları tanımıyor. Biz bunlarla ne yapacağız. Biz mi onlara benzeyeceğiz, onlar mı bize benzeyecek? Aslında bütün bu yaşananlara hiç gerek yok" dedi.

Okullarda zorunlu din dersinin biran önce kaldırılması gerektiğini vurgulayan Balkız, sözlerine şöyle devam etti:



"Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini öğreten imamların sayısı kat kat arttı. Ülke şeriate doğru gidiyor. Biz diyanet kaldırılsın derken, hükümet diyanet kurumuna ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Devlet, sorunların çözümü için derhal Aleviler ile Kürtler’i tanımak zorundadır."

Açıklamaların ardından mitinge katılan sanatçılar kürsiye çıkarak şarkılarıyla topluluğu coşturdu. Semah Gösterisi’nin de gerçekleştirildiği mitingde, zorunlu din dersinin kaldırılması için 24 saat sürecek oturma eylemi başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İskele Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi aldı.