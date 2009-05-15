Alevilerden Ergenekon tepkisi

Dünya Alevi Bektaşi Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Haydar Salman, Ergenekon soruşturmasındaki Alevilere yönelik iddialara tepki gösterdi.



Dünya Alevi Bektaşi Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Haydar Salman, "Atatürkümüzün 'ya istiklal ya ölüm' mesajına derhal uyan, canını bu yolda seve seve veren bir topluluğa yalan ve iftira edenleri kınıyoruz; onları saygıdeğer Türk halkının düşmanı sayıyoruz" dedi.



Salman, bazı Alevi örgütlerinin temsilcileriyle Dünya Alevi Bektaşi Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Ergenekon" soruşturması kapsamında ele geçirilen bazı belgelerde yer alan Alevilere ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Türkiye'deki her kesime farklı roller biçtiği iddia edilen 'Ergenekon' terör örgütünün, Alevileri de ihmal etmediğini" belirten Salman, "Alevilere rol biçen derin yapının, ileride Alevilere giydirilmek üzere sanal bir tarih tezgahladığını" söyledi.



"Ergenekon" örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen Veli Küçük'ün bilgisayar kayıtlarından çıkan "13 Kabile" isimli belgenin, oynanan kirli oyunu gözler önüne serdiğini ifade eden Salman, bu şok belgenin çıkış noktasının, Alevilerin Yahudi olduğu iftirası olduğunu kaydetti.



Cumhuriyet'in kuruluşunda, Türkmen Alevi Bektaşilerinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Salman, "Atatürkümüzün 'ya istiklal ya ölüm' mesajına derhal uyan canını bu yolda seve seve veren bir topluluğa yalan ve iftira edenleri kınıyoruz; onları saygıdeğer Türk halkının düşmanı sayıyoruz" diye konuştu.



Hasan Dede Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir de Alevilere yönelik iddiaları ortaya atanların, tarih bilgisinden yoksun olduğunu savunarak, ortaya çıkan son belgelerin, Aleviler üzerindeki oyunları ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu belgede, Atatürk'ün doktorunun Alevi olduğu ve ölümünden de Alevilerin sorumlu tutulduğu yönünde iddiaların bulunduğunu aktaran Özdemir, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında yaşayıp da Atatürk'ü sevmeyen bir insanı kimse bize gösteremez. İddialar bizi son derece üzmüştür" dedi.



"Ergenekon" soruşturmasının başlatılmasının büyük şans olduğunu dile getiren Özdemir, "Çünkü bizi çok büyük bir kaosun içine sürükleyecekmiş bu terör örgütü. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Hala da bu insanlar devletten emekli maaşı alıyorlar" görüşünü ifade etti.



Elvankent Kültür Merkezi Yaptırma ve Yaşatma ve Cemevi Derneği yetkilisi Kadir Özgiray da Alevilerin, Türk toplumunun dışına itilme planlarının arkasında dış güçlerin bulunduğunu ifade etti.



Dünya Alevi Bektaşi Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Mustafa Aydoğdu ise ortaya çıkan belgelerdeki, Alevilere yönelik iftiraları kabul etmediklerini belirterek, "Bu oluş içinde yer alamayız. Biz öz Türk'üz ve vatanımıza, milletimize sahip çıkıyoruz" dedi.

