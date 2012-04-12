Aleviler'den Başbakan hakkında suç duyurusu

Alevi Bektaşi Federasyonu, Sivas davasındaki zamanaşımı kararını "hayırlı olsun" şeklinde karşılayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sivas katliamı davasının firari sanıkları ile ilgili olarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “zamanaşımı” kararını “milletimize hayırlı olsun” diye karşılayan Başbakan Erdoğan hakkında, suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Sivas’ta yakınlarını kaybedenlerin katılımıyla Ankara Adliyesi'ne yapılacak olan suç duyurusu, saat 10.30’da gerçekleştirilecek.