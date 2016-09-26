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Deutsche Welle

Alevilerden Almanya İslam Konferansı'na protesto

Almanya'daki Alevi Birlikleri Federasyonu, Müslüman grupların hükümetin öncülüğünde her yıl bir araya geldiği İslam Konferansı'ndan çekilmeyi planlıyor.

26 Eylül 2016 16:34

Almanya'daki Müslüman grupların temsilcileri yarın Berlin'de Alman hükümetinin öncülüğünde düzenlenecek Almanya İslam Konferansı'nda 10'uncu kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ancak konferansta Sünni grupların ağırlığına tepki gösteren Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu, konferanstan çekilmeyi planladığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Alevi Birlikleri Federasyonu'nun eğitim sorumlusu Yılmaz Kahraman, "Almanya İslam Konferansı'nın 10'uncu yılında bizim açımızdan kutlanacak birşey yok, bu nedenle Berlin'deki kutlama etkinliklerine katılmayacağız" diye konuştu.

Almanya'da 2006 yılından beri düzenlenen konferansta Sünni grupların baskın olduğuna işaret eden Yılmaz, "gerici - muhafazakar İslam'ı temsil etmeyen herkesin kenara itildiği" eleştirisinde bulundu. Yılmaz, ayrıca radikaleşme ve İslamcılık gibi önemli toplumsal konuların da şimdiye kadar konferansta tartışılmadığını ifade etti.

İlk kez 2006 yılında dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin girimiyle düzenlenen İslam Konferansı bu yıl 10'uncu kez toplanacak. Bu nedenle Berlin'de yarın düzenlenecek konferansta 10'uncu yıldönümü kutlamaları da yapılacak.

"Değişim gerekiyor"

Konferans öncesi bir açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, İslam Konferansı'nda değişiklikler yapılması gerektiğine işaret ederek değişen koşullara göre tepki gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Alman devleti ile Müslümanlar arasındaki diyaloğun geleceğine ilişkin tartışmalara dikkat çeken Thomas de Maiziere, "10 yıl önce Türk kökenli Müslümanlar çoğunluktaydı. Ancak şimdi mültecilerle birlikte çeşitlilik arttı" dedi. Dini faaliyetlere yurtdışından gelen siyasetin etkisinin de değişim gerektirdiğini ifade eden De Maiziere, Almanya'da DİTİB'e yöneltilen eleştirilere atıfta bulundu.

DİTİB, Türkiye'deki darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin etkisi altında kalmakla ve Ankara'nın görüşlerini yaymakla eleştiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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