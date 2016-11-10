Aleviler Türk hükümetini protesto edecek

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Alevilerin 12 Kasım cumartesi günü yapılacak miting ile Türkiye'deki gelişmeleri protesto etmeye hazırlandığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde "Aleviler Türkiye'deki otoriter gelişmeleri kınıyor" başlığıyla yer verilen açıklamada, "Demokrasi, Barış ve Özgürlük İçin" adı verilen mitinge katılım çağrısı yapıldı.

İnternet sitesinde Cumhuriyet Gazetesi’ne düzenlenen operasyonda gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması, HDP eş genel başkanları ve vekillerinin tutuklanması ve sosyal medyaya erişim engellerinin kaygı uyandıran gelişmeler olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Milletvekillerine ve özgür basını hedef alan tutuklamaları ve siyasi kovuşturmaları sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Köln polisinin verdiği bilgilere göre, organizatörler mitinge 10 binden fazla kişinin katılmasını bekliyor.

Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta da Kürt gruplar, HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmişti.

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dpa/DW, BÖ/GA