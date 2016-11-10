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Dünya
Deutsche Welle

Aleviler Türk hükümetini protesto edecek

Aleviler cumartesi günü Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek mitingle Türkiye'deki gelişmeleri protesto etmeye hazırlanıyor. Mitinge 10 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

10 Kasım 2016 16:32

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Alevilerin 12 Kasım cumartesi günü yapılacak miting ile Türkiye'deki gelişmeleri protesto etmeye hazırlandığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde "Aleviler Türkiye'deki otoriter gelişmeleri kınıyor" başlığıyla yer verilen açıklamada, "Demokrasi, Barış ve Özgürlük İçin" adı verilen mitinge katılım çağrısı yapıldı.

İnternet sitesinde Cumhuriyet Gazetesi’ne düzenlenen operasyonda gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması, HDP eş genel başkanları ve vekillerinin tutuklanması ve sosyal medyaya erişim engellerinin kaygı uyandıran gelişmeler olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Milletvekillerine ve özgür basını hedef alan tutuklamaları ve siyasi kovuşturmaları sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Köln polisinin verdiği bilgilere göre, organizatörler mitinge 10 binden fazla kişinin katılmasını bekliyor.

Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta da Kürt gruplar, HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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