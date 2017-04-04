“Aleviler mum söndükten sonra değişik şeyler yapıyorlar” diyen din kültürü öğretmeni açığa alındı

İstanbul Bahçelievler Mustafa Kemal Ortaokulu’nda ücretli din kültürü öğretmeni olan H.B., ders sırasında söylediği “Aleviler mum söndükten sonra değişik şeyler yapıyorlar” sözü üzerine öğrencilerin ve ailelerin şikayetiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Evrensel’de yer alan iddiaya göre, Mustafa Kemal Ortaokulu’nda din kültürü öğretmenliği yapan H.B., ders sırasında Alevilik konusunu anlatırken “Aleviler mum söndükten sonra değişik şeyler yapıyorlar” ifadesini kullandı.

H.B.'nin bu ifadeleri öğrencilerin, sözleri ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Okul yönetimine başvuran aileler, H.B.’nin sözlerine ilişkin şikayette bulundu.

Durumu ailelerden öğrenen okul yönetimi ise olaya şahit olan 7 öğrenciden yaşananları dinledikten sonra H.B.’yi bugün görevden uzaklaştırdı. Olaya dair aradığımız okul yönetimi, basına açıklamada bulunmayacaklarını belirtti