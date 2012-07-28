Aleviler meydanlara iniyor

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin Alevilerin ibadet yerleri cemevlerini yok sayarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aldığı görüşle verdiği “Cami ve mescit dışındaki yerlerin ibadethane olarak kabul edilmesi mümkün değildir” kararı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurtta Alevi örgütlerince kitlesel gösterilerle protesto edilecek. HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez, Yargıtay’ın kararını tanımadıklarını belirterek cemevlerine “Bu cemevi kanunlar tarafından yok sayılmıştır” yazılı pankart asacaklarını söyledi. ABF Örgütlenme Sekreteri Atilla Önder de yargı kararının vicdanlarda ve gönüllerde kabul görmediğini belirtti. PSAKD Genel Başkanı Kemal Bülbül ise AKP tipi şeriatın Türkiye’ye geldiğini kaydetti.

Ali Açar'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; bugün saat 16.00’da eşzamanlı olarak Yargıtay’ın kararını protesto etmek için İstanbul’da Galatasaray Lisesi önünde olmak üzere birçok yerde bir araya gelecek olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na (HBVAKV) bağlı cemevi üyeleri ve Aleviler, basın açıklaması yapacak, inanç merkezlerinin cemevleri olduğunu vurgulayacaklar. Aleviler, Galatasaray’da semah dönerek, cem yapacaklar.

HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez, yargının insanların inanç merkezini belirleyecek seviyede olmadığını ve böyle bir görevinin de bulunmadığını belirterek “Aleviler cemevi bizim ibadethanemiz diyorsa iş bitmiştir. Yargının ya da yasamanın bu inancı karşılayacak yasalar çıkarması gerekirken tam tersi uygulamalar yapıyor. AKP ve onun yargısı herkesi tek tipleştirmek istiyor. Bu da bu yargının bizim yargımız olmadığını gösteriyor. Biz de yarın (bugün) çok net bir biçimde AKP’nin ve onun yargısının kararını tanımadığımızı ve karşı çıktığımızı belirteceğiz. Cemevlerini yok sayarak yeni bir Alevilik dizayn etmeye çalışıyorlar, ama bunu beceremeyecekler. Biz yargının bu kararına karşı Türkiye genelindeki vakfımıza bağlı cemevelerine ‘Bu cemevi kanunlar tarafından yok sayılmıştır’ yazılı pankart asarak kararı protesto edeceğiz” dedi.



Vicdanlarda kabul görmedi



Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Örgütlenme Sekreteri Atilla Önder de, Yargıtay’ın Diyanet’ten aldığı görüşe göre karar vermesinin vicdanlarda ve gönüllerde kabul görmediğini söyledi. Yargıtay’ın kararına karşı yarın (Pazar günü) saat 13.00’te Taksim tramvay durağında bir gösteri yapacaklarını anlatan Önder, şunları söyledi:

“Yargıtay’ın kararı Alevilere yönelik bir konseptin parçası. Türkiye’nin tek tipleştirilmesinin yolu açılıyor. Aleviler zorunlu din dersine karşı iç ve uluslararası hukukta haklarını kazanmışken AKP’nin yargısı ramazan ayında Çankaya Cemevi Derneği’nin hukuk mücadelesini yok sayıyor. Bir insanın ibadetini nasıl ve nerede yapacağına devletin kurumları karar veremez. Diyanet, Sünni toplumun bütününü dahi kontrol altında tutamaz iken fetva vermesi, mahkemenin de fetvayı baz alarak cemeveni tanımaması utanç verici. Bu karar hakkaniyetli ve adaletli bir karar değildir. Alevi toplumu bu konuda demokratik tepkisini ortaya koyacaktır. Tüm yurttaşlarımızı bu mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz.”



AKP tipi şeriat



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Kemal Bülbül, yarın gerçekleştirilecek olan eyleme destek vereceklerini, ancak asıl büyük eylemlerin eylül ayı itibarıyla başlayacağını söyledi. AKP’nin farklı olanlara karşı nefes aldırmamak gibi politika uyguladığını belirten Bülbül, “TBMM Başkanı, Başbakan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet’ten aldığı fetvanın ardından kendisine vazife çıkaran Yargıtay da konsepte uydu. Yeni anayasanın tartışıldığı süreçte AKP’nin inkârcı, siyasal İslamcı aklı anayasayı tek dini kimlik üzerinden örgütüleyecek. Yeni anayasa sürecinde çokkültürlü laik demokratik Türkiye mi olacak, yoksa tek kimlikli AKP faşizmi mi olacak onun mücedelesi veriliyor” dedi.

Alevilere yönelik inkârcı politikaların Selçuklu ve Osmanlı döneminden bu yana sürdüğünü anlatan Bülbül, özetle şunları söyledi: “Türkiye AKP faşizmine teslim olmuş durumda. Hep denirdi ya ‘şeriat gelecek’ diye. Daha nasıl gelecek bilmiyorum. AKP şeriatı böyle oluyor işte. Tek tipçi ve baskıcı bir sistem. AKP tipi şeriati örgütleniyor şu anda. Bu şeriat Aleviliğin reddine, yok sayılmasına dayanıyor. Ama eylül ayından itibaren örgütlü olduğumuz her yerde imza kampanyaları düzenleyeceğiz, devlet kurumlarının önünde kitlesel eylemler yapacağız.”