"Aleviler liyakatsız değildir; ne vali ne emniyet müdürü, 957 ilçede kaymakam bile yok"

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var” dedi. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut da “81 ilimizde bir tane bile emniyet müdürü, vali, 957 ilçede bir tane bile Alevi kaymakamımız yoktur. Aileviler bu kadar liyakatsız değildir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te Ozan Çepni'nin haberine göre, Aleviler ayrıca zorunlu din dersinin kaldırılmasını ve okullarda laik, bilimsel eğitim verilmesini talep etti. 54. Ulusal, 28. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Nevşehir’de Hacıbektaş ilçesinin Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde 2 ay gecikmeli olarak başladı. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali İlhami Akbaş, Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Alevi dedeleri, Alevi dernek, vakıf ve federasyon temsilcileri ve Alevi yurttaşlar katıldı.

‘Adalet zordur’

Törende konuşan Kurtulmuş, “Allah’ın aslanı Hz. Ali ve ehli beyt dostlarına selam olsun. İslam coğrafyasının neredeyse tamamına yakını birtakım kırılmalar ve İslam adına işlenen cinayetlerle karşı karşıya. Bizler irfan medeniyetini yeniden diriltmek durumundayız. Zulüm kolay, adalet zordur. Adalete aşık olmak zordur. Haksızlık kolay, hakkı yememek zordur. Bizim yolumuz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıdır” diye konuştu. Kurtulmuş ayrıca Hacı Bektaş etkinliklerinin daha geniş çapta uluslararası boyuta taşınması için önümüzdeki yıl Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar Alevi dedelerinin katılımını sağlayacak bir organizasyona bakanlığın katkı sunabileceğini söyledi.

Kurtulmuş’a teşekkür

Yüzlerce kişinin ayakta alkışları ile kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine birleştirici tutumundan dolayı Bakan Kurtulmuş’a teşekkür ederek başladı. Kılıçdaroğlu, “Sayın Bakan Kurtulmuş hepimizin özlediği konuşma yaptı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var” dedi. Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’nin düşüncelerinin 13. yüzyıldan başlayarak büyük bir coğrafyayı etkilediğini belirterek, “Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi’nin insan yolunda toprak olma anlayışını benimsemiştir. Anadolu’nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır. Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, dünyanın dört bir yanına yayılmakla kalmamış, dünyanın her tarafına gitmiştir. Balkanlar’da da Müslümanlığın yayılmasına vesile olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran çağdaş Türkiye’nin uygarlık birikimine katkı koymuş ve anmayı hak etmiştir” dedi.

‘Aşk ile bağlanmak’

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da “’Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli toprağa maya, topluma rehber olmanın tohumlarını Hacıbektaş’tan ekti. Hünkar düşüncesini uygulamaya koyarken, gönülleri, ‘Tanrı-evreninsan’ bütünlüğüne aşk ile bağlamaya başladı” dedi. Konuşmaların ardından şiir, öykü yarışmaları ödül töreni yapıldı. Törende, 24. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür Savaşçı’ya verildi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a da barışı simgeleyen güvercin verildi.

Mehterli provokasyon

Kılıçdaroğlu’nun gelişi öncesinde parti binası önünde İzmir Marşı çalan CHP’lilere yandaki bir binadan mehter marşı ile karşılık verilmesi kısa süreli gerginliğe sebep oldu. Mehter marşı polisin müdahalesi sonrasında kesildi.

Tek mezhepçi anlayıştan vazgeçin

Anma programında ayrıca önceki gün bir araya gelen Alevi dernekleri güncel sorunlar ve taleplerine ilişkin hazırladıkları sonuç metnini sundu. Alevi yurttaşların bir an önce çözülmesini talep ettikleri sorunları sıralayan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut “Cem evlerimiz ibadethanelerimizdir. AİHM kararlarının derhal hayata geçirilmesi lazımdır. Alevilerin ihtiyaçları için genel bütçeden pay ayrılmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalı, çağdaş, laik, bilimsel eğitim verilmelidir. Devlet kamuda personel alımında ayrımcılık yapmamalı, liyakate göre işlem yapmalıdır. 81 ilimizde bir tane bile emniyet müdürü, vali, 957 ilçede bir tane bile Alevi kaymakamımız yoktur. Aleviler bu kadar liyakatsız değildir. Alevi dergâhları sahiplerine iade edilmelidir. Devlet tek mezhepçi anlayıştan vazgeçmelidir. Muharrem ayında aşure günü resmi tatil olmalıdır. Devlet televizyonlarında Alevi inancına da yer vermelidir” dedi.

Kılıçdaroğlu şehit ailelerini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, programın ardından Hacıbektaş ilçesinde yaşayan şehit uzman çavuş Emre Türkmen’in ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Nevşehir il binasının açılışını gerçekleştirdi.