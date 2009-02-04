Aleviler, İzmir'de buluşuyor

Ege Bölgesi’nin en geniş kapsamlı şenliği olma özelliğini taşıyan Sivaslılar 10. Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Pilav Şenliği, 25 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacak.



Şenliklerde her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü sanatçılar sahne alacak. Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediye’si tarafından düzenlenecek şenliğe 25 bin Sivaslı’nın katılması bekleniyor.



Hüsniye Çınar’ın sunumunu yapacağı 10.Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Pilav Şenliği"nde, halk müziğinin seçkin isimleri Sebahat Akkiraz, Mustafa Özarslan, Ali Kızıltuğ, Ozan Sinemi, Öznur Korkmaz’ın konser vereceğini belirten Dernek Başkanı Yusuf Metin, “Piknik havasında geçecek şenliğimizde halaylar çekilecek, semahlar dönülecek ve yöremize özgü yemekler yenilecek” diye konuştu.