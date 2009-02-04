T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aleviler, İzmir'de buluşuyor

Sivaslılar 10. Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Pilav Şenliği, 25 Mayıs Pazar günü İzmir'de yapılacak yapılacak.

04 Şubat 2009 02:00

Ege Bölgesi’nin en geniş kapsamlı şenliği olma özelliğini taşıyan Sivaslılar 10. Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Pilav Şenliği, 25 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacak.

Şenliklerde her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü sanatçılar sahne alacak. Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediye’si tarafından düzenlenecek şenliğe 25 bin Sivaslı’nın katılması bekleniyor.

Hüsniye Çınar’ın sunumunu yapacağı 10.Geleneksel Dostluk Dayanışma ve Pilav Şenliği"nde, halk müziğinin seçkin isimleri Sebahat Akkiraz, Mustafa Özarslan, Ali Kızıltuğ, Ozan Sinemi, Öznur Korkmaz’ın konser vereceğini belirten Dernek Başkanı Yusuf Metin, “Piknik havasında geçecek şenliğimizde halaylar çekilecek, semahlar dönülecek ve yöremize özgü yemekler yenilecek” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24