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Aleviler eşitlik için meydanlara iniyor

Aleviler eşit yurttaşlık talepleri için yarın Ankara Sıhhiye meydanınında buluşuyor

06 Ekim 2012 15:28

Avrupa’dan ve yurdun dört bir yanından gelen Aleviler yarın saat 10.00’da Sıhhiye Meydanı’na yürüyecek.

Saat 12.00’de “laik ve demokratik Türkiye için eşit yurttaşlık mitingi” ABF Genel Başkanı Selahattin Özel ve ADF Başkanı Hüsniye Takmaz’ın konuşmalarıyla başlayacak olan mitingde eşit yurttaşlık taleplerini dile getiren döviz ve afişler taşınacak. Özel başkanlığında oluşturulacak heyet, Alevilerin eşit yurttaşlık isteklerini içeren bir dosyayı TBMM Başkanlığı’na iletecek.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göer; Özel, AKP iktidarıyla birlikte Alevilerin inanç özgürlüklerinin muhafazakâr toplum destekli politikalarla hayatın her alanında ihlal edildiğini, Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının hızlandığını ve Alevilerin ötelenip yok sayıldığını vurguladı. Özel, insan haklarından, laiklik ve demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, barıştan yana olan her duyarlı vatandaşı mitinge katılmaya davet etti.

ADF Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüsniye Takmaz da Alevilerin ret ve inkâr politikalarına, uygulanan baskılara güçlü bir şekilde “hayır” diyeceğini belirtti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise “Bu ikinci mitingimiz. Alevilerin sorunları artarak sürüyor. Ayrımcılık ve ötekileştirme kamunun her alanında devam ediyor” dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Engin Gündük de “Alevi örgütleri yaşanan hak ihlallerinin Avrupa’daki hukuk yöntemleriyle çözüleceği kanaatine varmıştır. Türkiye’deki Alevi örgütleri siyasetten, hükümetten, başbakandan, hukuktan ümidini kesmiş durumda” ifadesinde bulundu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkan ise “Ayrımcılığa, asimilasyona, savaş kışkırtıcılığına, baskı ve ötekileştirme ve inkâr politikalarına karşı hayır demek için, eşit yurttaşlık için Ankara’da olacağız” dedi.

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