'Aleviler, CHP'yi terk ediyor'

Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Kâzım Genç’e göre, CHP’ye ‘mecburiyetten’ oy veren Aleviler partiyi terk etme eğiliminde.



Taraf gazetesinden Neye Düzel’in sorularını yanıtlayan Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Kâzım Genç, şunları söyledi.



“Seçime kadar susuyoruz”



30 Mart’tan sonra sesimizi bangır bangır çıkaracağız. Adında cumhuriyet olan bir parti çarşafa dolanamaz. Seçime kadar susuyoruz.



“İstanbul’da CHP’yi destekleyeceğiz”



Seçimde, İstanbul ve Ankara’da CHP’nin Eskişehir ve Bolu’da DSP’nin adaylarını, Mersin’de DTP’nin Alevi adayını destekleyeceğiz.



“AKP kendi derin devletini kuruyor”



Madımak’ı asken de polis de seyretti. Türkiye’de Kemalist derin devlet var. AKP bunları egale ederken, kendi derin devletini kuruyor.



“AKP, Aleviliği istemiyor”



AKP, Aleviliği istemiyor. “Kıldan ince köprü yaptım. Gelsin kullar geçsin diye. Ben şöyle durayım. Yiğit isen. Sen geç a tanrı” diyen Kaygusuz Abdal bile ders kitaplarında hacı yaptı.



“Devlet Alevilere arsa vermiyor”



60 bin caminin arsası devletin. AKP, cemevini ibadet yeri kabul etmiyor. Bu yüzden de devlet Alevilere arsa vermiyor.

