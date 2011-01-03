T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Parti ve BDP'den, Kürt sorunu ve Alevi meselesinde sessiz kaldığı iddiasıyla sert eleştiri geldi.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Tunceli'de, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Giresun'da Kılıçdaroğlu'na yüklendiler.
Oldukça sert konuşan Canikli, SGK Genel Müdürlüğü zamanlarına da gönderme yaparak CHP liderini 'bölücülere sempati duymakla' itham etti. Demirtaş da, 'Alevi sözcüğünü ağzına almıyor' dediği Kılıçdaroğlu'na 'O şeylerin, şey sorununu, şey yapacağız' mı diyeceksiniz" şeklinde seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, hem iktidar hem de muhalefetten benzer eleştiriler geldi.
Partisinin Tunceli 1. Olağanüstü İl Kongresinde konuşan DBP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Şimdi ben kendisinden, kendi memleketinden sormak istiyorum. Tam 104 miting, iki büyük kurultayda konuşma yaptınız. Bu ülkenin temel sorunlarından birisi olan Alevilik sorununu, Alevi sözcüğünü ağzınıza almadan geçiştirdiniz. 'Aleviler cemevine gider. Kürtler Kürtçe konuşur'
Bu bir yetenek tabii ki, maharet ister. Merak ediyorum 'Alevi sorunu' derken veya bu sorunla ilgili çözüm üretirken hangi kavramı kullanacaksınız. Mesela şöyle mi diyeceksiniz? 'O şeylerin, şey sorununu, şey yapacağız' mı diyeceksiniz. Alevi'ye Alevi, Kürt'e Kürt denir. Aleviler cemevine gider. Kürtler Kürtçe konuşur. Bu böyledir, bunu öğreneceksiniz. Bu bir ayrıştırma, bölme değildir.
Önce farklılıkları tanıyacaksınız. Önce farklılıkları kucaklayacak kadar yürekli olacaksınız ondan sonra birlikten bahsedeceksiniz. Biz ayrıştırmak, bölmek için bunları ifade etmiyoruz. Ama tekleştirmek başkadır. Birlik olmak başkadır. Sizin zihniyetiniz tekleştirmek üzerinedir. Bizimki birleştirme üzerinedir. Biz Türkiye halklarının birliğinden söz ediyoruz. Siz Türkiye'nin tekliğinden söz ediyorsunuz. Siz ülkeyi tekleştirmek için bölüyorsunuz. Biz ülkeyi güçlendirmek için birleştiriyoruz. Demokratik Özerklik budur işte'' dedi.
Selahattin Demirtaş kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere de partisinin Tunceli il kongresinde cevap verdi. Demirtaş, 'Biz Türkiye'de iki bayraklı, iki resmi dilli bir devlet demedik, demiyoruz. Hiçbir projemizde bunu söylemedik'
dedi. CANİKLİ: BAYKAL ÇOK NETTİ
AK Parti Grup Başkanvekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli de, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Bu millet yıllardır toprak ve milli bütünlüğü için canını, malını vermiştir. Gerekirse bundan sonra yine verir. Bunu konuşanlar, dizayn edenler böyle bir sonuç alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Ama sadece kafaları karıştırmaya, milletin moralini bozmaya çalışıyorlar. Nurettin Canikli
Ülkede yaşanan olaylar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir açıklama yapmadığını, bu tavrının ''çok ilginç'' olduğunu öne süren Canikli, ''...Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu sorunu, Alevi meselesi gibi hassas hiçbir konuda açıklama yapmıyor ve ısrarla kaçınıyor. Bu çok dikkat çekici. Sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir siyasi partinin bu konuda çok net ve keskin görüşlerinin olması gerekmektedir.
Baykal CHP Genel Başkanı iken partisinin bu yöndeki görüşlerini çok net şekilde kamuoyunda paylaşıyordu. Siyasette açıklık, netlik önemlidir. Kılıçdaroğlu bu konuda kaçıyor. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun bu konularda gizli bir ajandası, gizli bir niyeti var. Bu niyetin cevabını vermek için Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki yöneticilik yaptığı dönemlerdeki yaklaşımlarına bakmak lazım. 'BÖLÜCÜLERE SEMPATİSİ VAR'
SSK'da genel müdürlük yaptığı dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı olan 2 konu var; biri kötü yönetim, kaynakları heba edilmesi, kendisine emanet edilen kaynakları yerinde, etkin kullanamamasıdır. Böyle bir kişi yarın başbakan olursa ne olur bir düşünün. Bir diğer dikkat çekici konu da personel politikalarına baktığımızda yasa dışı örgüt üyeliği suçundan hapse girmiş sayısız kişileri işe almasıdır. Ülke yönetimini yarın devralırsa buna aynı şekilde devam edecektir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı illegal örgütlere karşı Kılıçdaroğlu'nun sempatisi olduğu görülüyor'' şeklinde konuştu.