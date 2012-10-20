T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aleviler bu kez Avrupa'da yürüyecek

Avrupalı Aleviler 'Ayrımcılığa, Asilmilasyona ve Savaşa HAYIR' sloganı altında bugün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu binası önünde eylem düzenliyor

20 Ekim 2012 15:29

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da eylem düzenleyen Aleviler bugün de seslerini Avrupa kurumlarına duyurmaya çalışacak.
 
Avrupalı Aleviler "Ayrımcılığa, Asilmilasyona ve Savaşa HAYIR" sloganı altında bugün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu binası önünde eylem düzenliyor.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, eylemin, "eşit yurttaşlık talebiyle Ankara'da biraraya gelen yüzbinlerce Alevinin sesine ses katmak için" düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Alevilerin haklarının verilmediği belirtilerek, "Cemevlerinin yasal statüye sahip olmaması, Alevi köylerine zorla cami inşa edilmesi, Alevi çocukların eğitim sisteminde asimile edilmek istenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla laiklik ilkesinin ihlal edilmesi, Alevilerin fişlenmesi ve geçmişteki Alevi katliamlarıyla yüzleşilmemesi" örnek gösterildi.

Strasbourg kent merkezinden yürüyüş şeklinde başlayacak ve Avrupa Parlamentosu binası önünde düzenlenecek bir mitingle sona erecek eyleme başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda Alevinin katılması bekleniyor.

ETİKETLER

alevifransaeylemstrasbourg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24