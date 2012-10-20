Aleviler bu kez Avrupa'da yürüyecek

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da eylem düzenleyen Aleviler bugün de seslerini Avrupa kurumlarına duyurmaya çalışacak.



Avrupalı Aleviler "Ayrımcılığa, Asilmilasyona ve Savaşa HAYIR" sloganı altında bugün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu binası önünde eylem düzenliyor.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, eylemin, "eşit yurttaşlık talebiyle Ankara'da biraraya gelen yüzbinlerce Alevinin sesine ses katmak için" düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Alevilerin haklarının verilmediği belirtilerek, "Cemevlerinin yasal statüye sahip olmaması, Alevi köylerine zorla cami inşa edilmesi, Alevi çocukların eğitim sisteminde asimile edilmek istenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla laiklik ilkesinin ihlal edilmesi, Alevilerin fişlenmesi ve geçmişteki Alevi katliamlarıyla yüzleşilmemesi" örnek gösterildi.

Strasbourg kent merkezinden yürüyüş şeklinde başlayacak ve Avrupa Parlamentosu binası önünde düzenlenecek bir mitingle sona erecek eyleme başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda Alevinin katılması bekleniyor.