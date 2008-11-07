Aleviler Ankara'ya yürüyor

Aleviler, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) ve Danıştay kararlarına rağmen zorunlu din dersi uygulamasının sürmesi, cemevlerine yasal statü verilmemesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik taleplerinin yanıtsız kalmasını, Ankara’da geniş katılımlı bir mitingle protesto edecekler. Türkiye’nin dört bir yanından pek çok Alevi kurum ve kuruluşu 9 Kasım’da Ankara Sıhhiye Meydanında buluşacak.



Aleviler Ankara’daki miting öncesinde Hacıbektaş’a giderek Hacı Bektaş Veli Dergahı’nı ziyaret edecekler.



'Cemevlerinin ibadet merkezi olarak tanınması, zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürülmesi" gibi temel talepler için mücadele eden Alevi kuruluşları, 9 Kasım Pazar günü Ankara'da "Eşit yurttaşlık hakkı için" başlıklı bir mitingde bir araya gelecek. Kuruluşlar, miting öncesi Alevi Bektaşi Federasyonu’nun çağrısıyla, Alevilerin temel taleplerini bir kez daha dillendirmek için 7 - 8 Kasım tarihlerinde Ordu, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'dan başlayarak Ankara'ya bir yürüyüş düzenleyecekler.



9 Kasım Pazar günü saat 12,00'den itibaren Ankara Sıhhiye Meydanında yapılacak mitinge Arif Sağ, Edip Akbayram, Ferhat Tunç, Yavuz Bingöl, Mustafa Özarslan, Şair Ahmet Telli de katılacak. mitinge çok sayıda siyasetçinin de katılması bekleniyor. Mitinge katılacağı kesinleşen ilk isim ise CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına hazırlanan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın oldu. Karayalçın’ın mitinge geleceği bildirildi. Ankara Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak mitinge Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Alevi temsilcileri ve vatandaşlar da katılacak.



'Herkesi bekliyoruz'



Miting hakkında bilgi veren Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Ali Balkız, “Biz, bir kez de hükümeti ve devleti bu yolla uyarmak istiyoruz. Zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, Madımak Oteli’nin müze yapılması gibi temel taleplerimizi bir kez daha anlatacağız. Tüm vicdan sahibi insanları 9 Kasım’da Ankara’ya bekliyoruz” dedi.

Taleplerinin sadece Alevilerin talepleri olmadığını öne süren Balkız, “Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi fark etmez. Tüm vicdan sahibi insanları 9 Kasım’da miting alanına davet ediyoruz. Bu bir insanlık görevidir” diye konuştu.

