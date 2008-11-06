Aleviler Ankara’ya yürüyor

Aleviler, zorunlu din dersi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması gibi taleplerini hükümete iletmek için yarın dokuz koldan Ankara’ya yürümeye başlayacak. Pazar günü yapılacak mitinge ise 100 bin kişilik katılım bekleniyor



Alevi örgütleri, yarın Türkiye’nin birçok noktasından Ankara’ya üç günlük uzun bir yürüyüş düzenliyor. Hükümetin, AİHM kararına rağmen zorunlu din dersini sürdürmesine tepki gösteren Alevi örgütleri, uyarılarının dikkate alınmaması üzerine bir ilke imza atarak Ankara’ya yürüme kararı aldı. Pazar günü Ankara’ya ulaşacak olan Alevi örgütlerine sol partiler ve sendikalar da destek veriyor. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, “100 bin kişiyle Ankara’ya gelerek tarihi bir miting yapacağız. Hükümetin aradığı muhatabı göstereceğiz” dedi.



MİTİNG SIHHİYE’DE



• ABF’nin öncülüğünü yaptığı “Ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık” mitingi pazar günü Ankara Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenecek. Miting için yarın Türkiye’nin birçok noktasından Ankara’ya yürüyüş başlatılacak. Şehirlerden hareket eden gruplar dokuz ayrı yürüyüş kolu oluşturacak. Doğu’dan gelen yürüyüş kolları cumartesi Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’ni ziyaret ederek Hacıbektaş Veli’nin dergahını ziyaret edecek. Yürüyüş boyunca basın açıklamaları yapılarak, Alevilerin taleplerini dikkate almayan AKP hükümeti protesto edilecek.



TALEPLER



• Mitingde ABF Genel Başkanı Ali Balkız, Hacıbektaş Postnişini Veliyeddin Ulusoy, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş ile Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Tekin Özdil konuşmalar yapacak. Konuşmacılar, AİHM’nin zorunlu din dersinin kaldırılmasına dair kararının uygulanması, Diyanet İşler Başkanlığı’nın kaldırılması, Cem Evleri’ne ibadethane statüsü tanınması, ders kitaplarında Aleviliğe yönelik aşağılayıcı ifadelere son verilmesi, Alevilerin kutsal mekanlarının korunması başta olmak üzere Alevi toplumunun taleplerini dile getirecek.



HEDEF 100 BİN KİŞİ



• Ehlibeyt Vakfı dışındaki tüm Alevi-Bektaşi örgütlerine çağrı yaptıklarını ifade eden Balkız, Cem Vakfı’nın da destek çağrılarına yanıt vermediğini söyledi. Balkız, yerel Alevi-Bektaşi örgütlerinin yanı sıra CHP, SHP, DTP, DSP, ÖDP, SDP, EMEP, TKP, TMMOB, TTB, İHD, Halkevleri, KESK, DİSK ve Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların da mitinge kitlesel destek vereceğini açıkladı. Balkız, “100 bin kişiyle Ankara’ya gelerek tarihi bir miting yapacağız. Hükümetin Alevi açılımı yapmak için yanlış adreste aradığı muhatabı Ankara’da göstereceğiz” dedi.



MİLAT OLACAK



• Miting için Ankara Valiliği’nden izin aldıklarını da belirten Balkız, Arif Sağ, Yavuz Bingöl, Edip Akbayram, Ferhat Tunç, Mustafa Özarslan ve şair Ahmet Telli’nin de türküler ve şiirlerle mitinge destek vereceğini söyledi. Alevilerin daha önce benzer bir yürüyüş yapmadığına dikkat çeken Balkız, “Bu yürüyüş Aleviler için bir milat olacak” dedi. Balkız, Alevilerin bugüne kadar sadece Sivas Katliamı için miting yaptığını ancak bundan sonra Kahramanmaraş Katliamı’nı da miting yaparak protesto edeceklerini söyledi. Balkız şöyle konuştu: “Şimdiye kadar Aleviler hep kendilerine yönelik bir saldırı olduğunda can havliyle tepki gösterirlerdi. Alevi toplumu artık tepkisel değil, tarihlerinde ilk kez somut taleplerle sokağa çıkıyor. Başbakanın ve Reha Çamuroğlu’nun özgürlük ve eşitlik adına Alevi açılımı diye bir projesi vardı. O bir çözüm yolu değildi. Hükümet Alevi sorunları çözmek istiyorsa muhatapları karşısında duruyor. Hükümet Alevi toplumunun sözcülerini muhatap kabul ederek doğrudan doğruya görüşmeli ve sorunlarını çözmeli.”



