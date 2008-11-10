Aleviler Ankara'da buluştu

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun öncülüğünde Ankara’da düzenlenen “eşit yurttaşlık” mitingine katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Tren Garı’nda toplandı.Vatandaşlar, buradan gruplar halinde mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerken, katılımın yüksek olması dikkati çekti. Yurttaşlar yürüyüş boyunca “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “AKP halka hesap verecek” sloganları attı. Mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı’ndaki aşırı kalabalık nedeniyle alana girişlerin geciktiği gözlendi.Mitinge katılacak vatandaşlar, Sihhiye'deki miting alanına arama noktalarından geçerek alınıyor. Mitinge katılan vatandaşlar, Sihhiye alanında Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve ellerindeki bağlamalarıyla hükümete olan tepkilerini dile getirdikleri gözleniyor. Mitinge çok sayıda siyasetçi, milletvekili ve sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra Sivas Madımak olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldığı görülüyor.Öte yandan, mitingin yapıldığı Sıhhiye Meydanı’ndaki yoğun güvenlik önlemleri de dikkati çekti. Çevrede bulunan yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi