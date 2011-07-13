Alevi ve Bektaşilerin inanç merkezi zor durumda





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, en son 1968 yılında onarımdan geçirilen Alevi ve Bektaşi kökenli vatandaşların inanç merkezi ‘Abdal Musa’ türbesini TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a, türbeyle ilgili soru önergesi veren Akkiraz, “Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızın kutsal mekânlarından Abdal Musa Dergâhı’nın bulunduğu yerleşkemizin yaşanılır ve ibadet edilir konuma getirilmesi için hükümetimizin çalışmaları olacak mıdır” dedi.

‘Abdal Musa’ya da ilgi gösterilsin’

Akkiraz, önergesinde Abdal Musa türbesi hakkında, ‘Akdeniz erenlerinin ‘başkenti’ tanımı yaptı. Antalya Elmalı Tekke Köyü’ndeki türbenin ayakta kalmakta zorlandığına dikkat çeken, hükümetin diğer inanç merkezlerine gösterdiği ilgiyi Abdal Musa için de beklediklerine dikkat çekti ve “ Abdal Musa’nın türbesinin de ruhunun da olduğu yer oldukça bakımsızdır. İnsanların ibadetlerini gerçekleştirecekleri hiçbir düzenek yoktur”.

‘Taş ocağı tehdidi var’

Tekke Köyü yakınında açılacak taş ocağının inanç merkezini tehdit etiğini anlatan Akkiraz, Erdoğan’dan, “Yerleşkemizin yakınındaki taş ocağının faaliyetinin durdurulması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır? Abdal Musa etkinliğinin huzur içinde yapılabilmesi için maddi katkı sağlamak konusunda bir çalışmanız olacak mıdır” dedi.

12. yüzyılda yapıldı

Abdal Musa türbesi, Antalya Elmalı İlçesi’nin 14 km güneyinde Tekke köyünde. 12 yüzyılda yapılan türbe, 1874 ve 1910 yıllında onarıldı. Son onarım ise 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Türbede Horasan erenlerinden Abdal Musa, babası, annesi ve iki kız kardeşine ait beş sanduka bulunuyor. Alevi ve Bektaşilerin kutsal saydığı dört dergâhtan biri olarak kabul ediliyor.





