T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alevi ve Bektaşilerin inanç merkezi zor durumda

Sabahat Akkiraz, en son 1968 yılında onarımdan geçirilen Alevi ve Bektaşi kökenli vatandaşların inanç merkezi ‘Abdal Musa’ türbesini TBMM gündemine taşıdı.

13 Temmuz 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, en son 1968 yılında onarımdan geçirilen Alevi ve Bektaşi kökenli vatandaşların inanç merkezi ‘Abdal Musa’ türbesini TBMM gündemine taşıdı.

 

Başbakan Tayyip Erdoğan’a,  türbeyle ilgili soru önergesi veren Akkiraz,  “Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızın kutsal mekânlarından Abdal Musa Dergâhı’nın bulunduğu yerleşkemizin yaşanılır ve ibadet edilir konuma getirilmesi için hükümetimizin çalışmaları olacak mıdır” dedi.



‘Abdal Musa’ya da ilgi gösterilsin’

Akkiraz, önergesinde Abdal Musa türbesi hakkında, ‘Akdeniz erenlerinin ‘başkenti’ tanımı yaptı. Antalya Elmalı Tekke Köyü’ndeki türbenin ayakta kalmakta zorlandığına dikkat çeken,  hükümetin diğer inanç merkezlerine gösterdiği ilgiyi Abdal Musa için de beklediklerine dikkat çekti ve “ Abdal Musa’nın türbesinin de ruhunun da olduğu yer oldukça bakımsızdır. İnsanların ibadetlerini gerçekleştirecekleri hiçbir düzenek yoktur”.



‘Taş ocağı tehdidi var’

Tekke Köyü yakınında açılacak taş ocağının inanç merkezini tehdit etiğini anlatan Akkiraz, Erdoğan’dan, “Yerleşkemizin yakınındaki taş ocağının faaliyetinin durdurulması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır? Abdal Musa etkinliğinin huzur içinde yapılabilmesi için maddi katkı sağlamak konusunda bir çalışmanız olacak mıdır” dedi.



12. yüzyılda yapıldı

Abdal Musa türbesi, Antalya Elmalı İlçesi’nin 14 km güneyinde Tekke köyünde. 12 yüzyılda yapılan türbe, 1874 ve 1910 yıllında onarıldı. Son onarım ise 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Türbede Horasan erenlerinden Abdal Musa, babası, annesi ve iki kız kardeşine ait beş sanduka bulunuyor.  Alevi ve Bektaşilerin kutsal saydığı dört dergâhtan biri olarak kabul ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24