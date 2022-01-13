Alevi Vakıfları Federasyonu, Muhammet Kaynar, Murat Özer ve Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulunacak

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Alevilere hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Gazeteci Murat Özer ve eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Alevi Vakıflar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yarın saat 13.30'da Kartal Adliyesi'nde Muhammet Kaynar, Murat Özer ve Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, ardından basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

AVF'den açıklaması şöyle:

"Gün geçmiyor ki ülkemizde yaşayan Alevi ve Bektaşi toplumu hakkında gerek yazılı medyada gerek görsel medyada hakaret ve aşağılama yer almasın. Son iki aylık bilançoya bakıldığında önce Hayrettin Karaman’ın 'Alevi bir gençle Sünni bir genç evlenemez' demesi, ardından eski AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli’nin Alevi ve Kürt çocuklarının yalan söylemeye ailede alıştırıldıklarını ve bu çocukların 'çifte kavrulmuş yalancı' olduğunu söylemesi, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında 'Cemevleri uydurmadır' diyen gazeteci Murat Özer, eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ve en son olarak da İBB Meclis Grubu'nda 'Bektaşi’nin yarım ayet okuduğu gibi' diyen AKP’li İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar..