Alevi temsilcileri oylarını nasıl kullanacak?

Alevi temsilcileri, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oylarını nasıl kullanacaklarını anlattı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, "Aleviler demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten, parlamenter sistemden yana olan partilere oy vereceklerdir" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da, "Gezdiğimiz bölgelerde görüyoruz, Aleviler yüzde yüz sandığa gidecek ve Muharrem İnce’ye oy verecekler" dedi. Kaplan devamında, "Aleviler cumhuriyetle birlikte, demokratik bir süreçte var olduklarını bilirler ve cumhuriyet için, demokrasi için sandığa gidecekler. Aleviler diktatörlüğe karşıdır, tek adam rejimine karşıdır" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, şunları kaydetti:

"16 yıldır AKP tarafından yönetilen ülkede yanlış giden pek çok şey var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bütün insanların özgürce yaşayabildiği, herkesin çok rahat nefes alabildiği, güç dengelerinin, demokrasinin korunabildiği bir süreç yaşamak istiyoruz. Ekonomik koşullar çok sıkıntılı ve ekonomideki bu kötü gidişat büyük oranda seçim sürecini belirleyecek. Biz Türkiye’de barışın egemen olmasını istiyoruz, güç dengelerinin korunacağı bir sistem olsun istiyoruz ve bu yönde oyumuzu kullanacağız. AKP, 16 yılda her gelen eğitim bakanı ile sistemi sil baştan yeniden düzenledi. Eğitimde, sürekli geriye giden, dinselleşen, ayrıştıran, asimile eden bir anlayış egemen kılındı. Sadece Sünni İslam anlayışı doğrultusunda yapılan çalışmalardan öteye geçmedi. Öte yandan Alevilere yönelik hak ihlalleri her şeye rağmen hâlâ devam ediyor. 16 yıldır ülkeyi yöneten AKP, seçimler öncesinde çıkıp cemevleri ile ilgili yasal statüden bahsetmesi hiç de inandırıcı gelmedi. 16 yılda biz Alevilerin sade, masumane eşit yurttaşlık taleplerimiz hiçbir şekilde karşılanmamıştır, bunu yapamadılar. Zorunlu din dersleri devam ettiği gibi eğitim kökten dinselleşti ve Alevi çocukları bundan çok olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bu sistemin bir an önce değişmesi gerekliliğine inanıyoruz ve bu doğrultuda oy kullanacağız.

OHAL rahatsızlığı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise şöyle konuştu:

Alevilerin seçim sonrasında olmazsa olmaz beklentisi laiklik, demokrasi ve cumhuriyet. Aleviler parlementonun olmasını ve parlamentoda her kesimden görüşün savunulmasını istiyor. Her topluluğun kendisini parlamentoda temsil etmesinin, parlamenter gücün bir grubun, tek kişinin eline geçmesini istemezler. Elbette ki Aleviler Türkiye’de birlikte yaşamanın koşullarını ve Türkiye’deki yaşanan sorunları çözecek bir parlamentonun oluşmasını arzuluyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine kesinlikle karşılar, bunu Alevi yurttaşlarla yaptığımız görüşmelerden biliyorum. Tek bir mezhep üzerinde sürekli dinselleşen eğitim sistemi Alevileri en çok zorlayan olaylardan bir tanesi. Gittikçe dindarlaşan, gittikçe kindarlaşan bir eğitim sistemi Alevi toplumunun oyunun rengini belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesi. OHAL ve KHK’lerle insanların yaşam tarzlarına müdahale edilmesi, işlerine son verilmesi, basın açıklaması yapan insanların gözaltına alınması, Türkiye’nin açık bir cezaevine dönüştürülmesi Alevilerin istemediği bir durumdur. Aleviler demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten, parlamenter sistemden yana olan partilere oy vereceklerdir.

Mahallelere saldırdılar

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, şu sözleri sarf etti:

AKP iktidarı yaşanan sorunları çözmek yerine çözümsüz bir hale getirdi. Eğitim bilimsellikten, demokratik bir hak olmaktan koptu, dindar, kindar bir nesil yetiştirmeyi hedefledi ve bundan da en çok Alevi vatandaşların çocukları zarar gördü. Bu iktidar döneminde Alevilerin yoğunlukta yaşadığı yerlere lokal saldırılar olmaya başladı. 15 Temmuz’u yapan, planlayan biziz gibi 15 Temmuz’un adını ne koyarsanız koyun aynı akşam Alevilerin yaşadığı mahallelere saldırılar oldu. Bu iktidar bilinçaltındaki mezhepsel tutumunu zaman zaman yönetim şekline de yansıtttı, Aleviler baskı altında kaldılar. Bu iktidar gitmelidir ve bu iktidarın gitmesi için de biz Aleviler, Alevileri temsil eden milletvekili sayısı az da olsa, bunun için kırgın da olsak sandığa gidip, oyumuzu vereceğiz. Gezdiğimiz bölgelerde görüyoruz, Aleviler yüzde yüz sandığa gidecek ve Muharrem İnce’ye oy verecekler. Aleviler cumhuriyetle birlikte, demokratik bir süreçte var olduklarını bilirler ve cumhuriyet için, demokrasi için sandığa gidecekler. Aleviler diktatörlüğe karşıdır, tek adam rejimine karşıdır.