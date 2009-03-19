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Alevi örgütlerinden Üzmez kampanyası

Aleviler, kadın ve çocuklara taciz olaylarına karşı önlem alınması istemiyle “Üzmezleri Üzeceğiz” kampanyası başlattı

19 Mart 2009 02:00

Kadın ve çocuklara taciz olaylarına karşı önlem alınması istemiyle “Üzmezleri Üzeceğiz” kampanyası başlatan Alevi vakıfları, Hüseyin Üzmez’i TBMM’ye şikayet etti. 

Kadın ve çocuklara taciz olaylarına karşı önlem alınması istemiyle “Üzmezleri Üzeceğiz” kampanyası başlatan Alevi vakıfları, binlerce imza topladıkları dilekçe ile Hüseyin Üzmez’i TBMM’ye şikayet etti.

Gazeteport'un haberine göre Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı kadınlar komisyonunun girişimiyle “Üzmezleri üzeceğiz” adlı kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde kadına, çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve taciz olayları ile törelerin ve geleneklerin neden olduğu kadın ölümlerinin önüne geçilmesi için dilekçe eylemi başlatıldı. Vakıf Genel Sekreteri Emel Sungur ve 1500 kişinin TBMM’ye gönderdiği dilekçede, kadına, çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve taciz olayları ile törelerin ve geleneklerin neden olduğu kadın ölümlerinin önüne geçilmesi istendi.

Komisyona takıldı

Dilekçelerde, “Hüseyin Üzmez ve diğer Üzmez’ler gibi çocuk tacizcileri, sapkınlıklarına gerekçe ve dayanak bulamasınlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ve tacizi meşrulaştıracak açıklamalarda bulunamamalı” denildi. Dilekçede ayrıca, Adli Tıp Kurumunun siyasallaştığı öne sürüldü. Dilekçelerde kadın, çocuk, namus adına yetkililerin yapmış olduğu gerici açıklamalara da engel olunması istendi.

Dilekçeler TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından incelendi. Meclis İçtüzüğe göre, komisyonun bu konuda işlem yapamayacağı bilgisine dikkat çekildi. Bursa’da, 14 yaşındaki çocuğa “çocuğun cinsel istismar” suçundan tutuklanıp ikinci duruşmada tahliye edilen Üzmez’in tutuksuz yargılaması sürüyor. 25 yıla kadar hapsi istenen Üzmez’in tahliyesinde, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İstisas Kurulu’nun mağdure kız çocuğu hakkında verdiği “Ruh sağlığı bozulmamıştır” raporu etkili olmuştu.

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