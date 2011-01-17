T24 - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, "'Aleviler bizim kardeşimizdir' denilerek Alevi çocuklara zorla din dersi veriliyor, Alevi köylerine zorla cami yaptırılıyor. Bizim bu tür kardeşliklerle işimiz yok" dedi.





AKP'nin Alevi açılımına alternatif olarak sunulan Alevi Kurultayı Ankara'da toplandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, "Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılmasında ısrarlıyız, bunu Sünni yurttaşların özgürlüğü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa bizde özgür oluruz" dedi.

Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Büyük Alevi Kurultayı’nın açılışında konuşan Geçmez, Devlet Bakanı Faruk Çelik’in girişimiyle düzenlenen Alevi çalıştaylarını eleştirerek geleneklerinin yok edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Kendi inançlarının başkaları tarafından tarif edilmeye çalışıldığını ileri süren Geçmez, "Aleviler bizim kardeşimizdir" denilerek Alevi çocuklara zorla din dersi verildiğini, Alevi köylerine zorla cami yaptırıldığını söyledi.

Geçmez, "Bizim bu tür kardeşliklerle işimiz yoktur" ifadesini kullandı.

Türkiye’yi 4-5 aydır gezdiğini, Alevilerin sorunlarını dinlediğini anlatan Geçmez, cemevlerini "kültür merkezi" diye tanımlayanların Türkiye’yi hiç gezmediklerini, Alevileri tanımadıklarını ileri sürdü.

Alevi çalıştaylarına halkın sorunlarını görmeyen örgütlerin katıldığını iddia eden Geçmez, ilk Alevi çalıştayında kendilerinin de bir rapor sunduğunu ancak daha sonraki çalıştaylara katılmadıklarını belirtti.



"Biz bu işlerde samimiyet ararız"

Devlet Bakanı Faruk Çelik’in "Çalıştaylara katılmıyorlar" dediğini belirten Geçmez, şunları kaydetti:

"Hangi çalıştaya katılalım? Katliamlara katıldığı için yargılanan birinin katıldığı çalıştaylara mı katılalım? Bizi katillerimizle mi yüzleştirmek istiyorsunuz? Biz bu işlerde samimiyet ararız. Yıllardır bunu konuşanlar samimiyetsizdir. ’Dinden ne istiyorsunuz?’ diyorlar bize, asıl siz dinden çekin elinizi. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırın, tüm yurttaşlarımız dinlerini özgürce yaşasınlar. Biz Diyanet İşleri başkanlığının kaldırılmasında ısrarlıyız, bunu Sünni yurttaşların özürlüğü için istiyoruz. Çünkü onlar özgür olursa biz de özgür oluruz. Bu ülkede Alevilerin sorunlarına Sünniler, Kürtlerin sorunlarına Türkler, gayrimüslimlerin sorunlarına Müslümanlar sahip çıkmazsa bu ülkede barış olmayacaktır. Biz eşit yurttaşlık istiyoruz, herkes gibi inancımızı yaşamak istiyoruz. Biz inancımızı biliyoruz, devlet elini çeksin."

Türkiye’nin değişik yerlerinde, "Zorunlu din derslerinin kaldırılması ve eşit yurttaşlık" talepleri için mitingler düzenleyeceklerini belirten Geçmez, 6 Martta İzmir’de miting yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da yaptığı konuşmada "Alevileri katleden Ebussuud’u kahraman ilan ettiğini" öne süren Geçmez, "Bu ’iyi ki Aleviler katledildi’ demektir. Çorum’da Alevi gönlündeki kahraman diri diri yakılan Veli dedemizdir" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın Kars’taki heykele "ucube" dediğini hatırlatan Geçmez, İstanbul Karaağaç Tekkesi’nin arazisi üzerine AK Parti’nin İl Başkanlığı binasının dikildiğini, "asıl ucubenin orada olduğunu" ileri sürdü.



"Nefret suçu anayasaya girmeli"

Türkiye’de çok ciddi nefret suçları işlendiğini, Kürt, Alevi, Roman ya da Ermeni olmanın neredeyse hakaret sayıldığını öne süren Geçmez, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Anayasa değişikliği yapması halinde "nefret" suçunu da Anayasa’ya koyması gerektiğini söyledi.

Alevi dergahlarına müze statüsünde olduğu için parayla girdiklerini, Abdal Musa Dergahı yanına da taş ocağı yapıldığını savunan Geçmez, "İnancımızı yaşamak istiyoruz. Aleviler vardır ve Alevilik haktır. Diyanet İşleri Başkanlığından korkanlar kendi siyasi geleceğinden korkanlardır. Her siyasi parti, Diyanet’i kullanmaktadır. Alevi çalıştayına ihtiyaç yoktur. Bu ülkede gerçek anlamda bir Sünni çalıştayına ihtiyaç vardır" dedi.

Geçmez, Anadolu’daki Alevilere seslenerek örgütlerine sahip çıkmalarını, örgütlerin olmadığı yerde şube açmalarını ve Alevilikle ilgili bütün yurttaşları bilgilendirmelerini istedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker ise bu zamana kadar Alevilerin yaşadıklarını dillendirmediğini, acılarını ağıtlarla içlerine gömdüklerini anlattı. Öker, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Alevilerin bir araya gelmesi halinde "Bu zulümlerin biteceğini" söyledi.

Alevilerin düne göre güçlü olduklarını belirten Öker, "Emevi zihniyetinin sürdüğünü, Muaviyelerin, Yezid’in bugün hala tepe noktasında oturduğunu" iddia etti.

Öker, "Bugüne kadar bizi Kerbela’dan bu yana insanlık dışı barbarca yöntemlerle katledenler güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkarak, çalıştaylar düzenleyerek Aleviliği, inancımızı katletmeye çalışıyorlar" iddiasında bulundu.



Kurultaydan notlar





Kurultaya, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Alevi Açılımı Koordinatörü Necdet Subaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi Üyesi Ercan Karakaş, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Adana Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner çok sayıda Alevi dernekleri üyesi ve vatandaş katıldı. Cihaner, katılımcıların yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.

Katılımın yoğunluğu nedeniyle geç başlayan kurultay öncesi AA muhabirine konuşan Ali Balkız, "Çok muhteşem olacağı henüz başlamadan belli oldu. Bugün burada Alevilerin ve ülkemizin sorunları tartışılacak. Asimilasyon politikaları sona ersin istiyoruz. Herkes kendi inancıyla, kendi kültürüyle başkasına saygı göstererek yaşasın istiyoruz. Ülkemiz insanları bunu hak ediyor. Bu noktada Aleviler için önemli kararların alınacağı, yeni bir sürecin başlayacağı ilk adım olacak. Biz hep barıştan söz ettik. Bizim dilimiz barışın dili. Herkesin o dili öğrenmesini ve kullanmasını istiyoruz. Hükümetin Alevi çalıştayı arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmadı. Ne dediysek hükümet bunun tersini anladı neredeyse. O anlamda bir kez daha onlara anlatma ihtiyacı hissettik ki biz sorunlarımızı böyle tanımlıyoruz, böyle çözüm önerileri sunuyoruz. Lütfen bunu hayata geçirin demek istedik" dedi.

Kurultaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına katıldığını belirten Ercan Karakaş da "Türkiye’nin her yerinden insanlar geldiler. Burada taleplerini dile getirecekler. Siyasi partilere düşen görev de yurttaşlarımıza düşen talepleri de ciddiye almak. Onlara iyi bakmak. Talepleri siyasete taşımak, parlamentoya taşımak, çözüm üretmek. O yüzden çok iyi bir toplantı olacak" dedi.

İlhan Cihaner ise, çıkışta bir gazetecinin "Hizbullahçıların tahliyesiyle ilgili değerlendirmesini" sorması üzerine, "Devlet, yüksek yargıçları takip etmek yerine, onları takip etselerdi kaçmazlardı" dedi.

