Alevi köyüne kamp tepkisi: IŞİD gelir

Kahramanmaraş'ta Alevilerin bulunduğu köylerin yakınlarına 27 bin kişilik konteyner kent yapılması kararı gerginliğe neden oldu. Konteyner kentlerine, bölgede bulunan alevi vatandaşlardan, “Bölgeye cihatçıların yerleştirileceği” gerekçesiyle tepki geldi. Köylüler, hem köylerinin hemen yanına 27 bin Suriyelinin kalacağı kamplardan dolayı güvenlik tehdidi yaşanabileceği hem de kampın yapılacağı bölgenin mera alanı olmasından kaynaklı tepki gösteriyor.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Alevi vatandaşların konteynır kent yapımını protesto için bir süredir kurduğu çadırlar, önceki gün yapılmak istenen protesto gösterisine jandarmanın gazlı müdahalesinin ardından kaldırıldı. Köylüler idari mahkemeye ‘yürütmenin acilen durdurulması’ için başvurdu. Köylülerin avukatı Haydar Altunpek, mahkemenin sonucunu beklediklerini ifade ederek, “Başvuruda, kampın kurulacağı bölgenin köyün merası olarak tahsis edildiğini ve mera vasfının değişmesinin yasal şartlara uygun yapılmadığını vurguladık. Ayrıca Suriyeli misafirlerin burada kalmasında, Ortadoğu ve Türkiye’deki huzursuzluk nedeniyle kamu yararı olmadığını ifade ettik. Vatandaşların rahatsızlığının temel noktası güvenlik ile ilgili. Kampın tel örgüleri bizim köyümüzde evlerle bitişik. Penceresini açan bir vatandaş karşısında yabancı bir unsurla karşılaşacak. Bu unsur savaştan kaçmış ve tam da savaşa gerekçe gösterilen Alevi köylerinin yanında kuruluyor. İnsanlar bundan sonra yaşam alanının kalmayacağından korkuyor” dedi.

“Sünniler de karşı”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Salman Akdeniz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yanlış anlaşılmasın, bizler bu mücadeleyi başlatırken gelen mültecilere karşı değiliz. Kampın yapılacağı yerin tespiti ve kamplara kontrolsüz bir şekilde IŞİD ve El Nusra militanlarının gelitirilip bu cihatcı grupların bölgemizde savaşa dahil olması konusunda bir kaygımuz var. Verdiğimiz mücadelenin siyasete çekilmesini istemiyoruz, çünkü siyaset üstü bir hareketiz. Bu mücadelede Aleviler de var, Sünniler de var. Cihatçı gruplarla ilgili kaygılarımızı Sünni arkadaşlarımız da taşıyor.”

“Doku bozulacak”

Erenler Kültür Derneği ve Maraş Cemevi Başkanı Müslüm İbili ise şunları söyledi: “Önceden belirlenmiş 16 yer arasında Alevi köylerinin seçilmesini tesadüf görmüyoruz. Savaş mağdurlarının gelmesine karşı değiliz. Ama yaklaşık 27 bin kişi gelecek ve oradaki köylerin nüfusunun 10 katı bir rakam. O bölgede kültürel ve sosyal dokunun bozulacağından endişeliyiz. Kampta yaşayanların kim olduğunu bilmiyoruz. ‘Alevi Esad’ın zulmünden kaçtık’ diyenleri getirip Alevi köyünün yanına koyuyorlar. İnsanlarımızın endişeleri yaşam alanlarının daraltılması, doğanın tahrip edilmesi, can ve mal güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularında. Daha önce Hatay’daki kamplara CHP’li milletvekilleri alınmamıştı. Buraya kimlerin yerleştirileceğini bilmiyoruz.”

“Hukuksuz kamulaştırma”

Köylülere destek veren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ise “Herşeyden önce burası mera alanıydı ve hukuksuz olarak elkonuldu. Burada yaşayan insanlar halen 1978’de Maraş katliamını unutmadı. 27 bin Sünni Suriyeli’nin kamplara yerleşecek olmasından dolayı tedirginler ve kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Toplum rahatsız” dedi.