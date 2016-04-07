Alevi köylerinde mülteci kampı endişesi: IŞİD’liler yerleşirse can güvenliğimiz kalmaz

Suriyeliler için Kahramanmaraş’ta Alevi köylerinin olduğu bölgeye konteyner kent yapılmasına tepki gösteren Aleviler, “Burada 24 Alevi köyünün nüfusu 6 bin civarında. 27 bin nüfusluk bir kamp kurulursa Suriyeliler değil asıl biz kendimizi kampta hissederiz” diyor.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberi'ne göre, Kahramanmaraş’ta 24 Alevi köyünün bulunduğu Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehöyük mevkisinde Suriyeliler için 27 bin kişilik konteyner kent yapılmasına Aleviler tepki gösterdi. Sivricehöyük Köyü Muhtarı Mehmet Caner “Burada bir kamp kurulacağını öğrendiğimiz zaman Alevi köyleri muhtarları olarak yetkililere şikâyetlerimizi bildirdik” diye konuştu ve şunları anlattı:

Ya IŞİD yerleşirse?

“Kamp için16 farklı noktada keşif yaptıklarını, en uygun yerin burası olduğunu söylediler. Neden 16 bölge içerisinde Alevilerin yoğun yaşadığı bir bölgede kamp kuruluyor? Biz Suriyeli mültecilere karşı değiliz. Hatta köyümüzde bir Suriyeli aile yaşıyor. Ancak çoğu mülteci Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Alevileri sorumlu tutuyor. Mezhepsel çatışmalar yaşanabilir. Kampa daha sonraları IŞİD, Nusra benzeri örgütlere bağlı kişiler yerleşirse ne olacak? O zaman ne güvenliğimiz ne de huzurumuz kalır. Buradaki 24 Alevi köyünün nüfusu 6 bin civarında. 27 bin nüfusluk bir kamp kurulursa asıl biz kendimizi kampta hissederiz. IŞİD’liler yerleşirse can güvenliğimiz kalmaz.”

"Ucuz iş gücü için kamp"

Kamp inşaatının durdurulması için 24 Mart’ta çadır kurduklarını, jandarma tarafından yapılan müdahale sonucu çadırlarının kaldırıldığını ve bu nedenle köyün cemevinde nöbet tuttuklarını söyleyen Sivricehöyük sakinlerinden Hasan Yıldız ise şunları söyledi:

“Suriyelilere karşıymışız gibi bir algı oluşturuldu. Oysa biz Suriyelilere elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Biz sadece huzurumuzun kaçmasını istemiyoruz. Kampın yakınında ikinci bir organize sanayisi kurulması planlanıyor. Sanayi bölgesine ucuz işgücü temin etmek için kamp yapmak istiyorlar.”

“Barış içindeyiz”

Alevi Kültür Derneği Maraş Şube Başkanı İbrahim İnçoğlu, “Maraş’ta Alevi ve Sünniler barış içinde yaşamayı öğrendiler. Dolayısıyla bu barışı tehdit edecek faaliyetlerden kaçınmak lazım. Mültecilere karşı değiliz. IŞİD ve El Nusra militanlarının kampa sızıp bölgedeki Alevilere zarar vermesinden korkuyoruz” derken, Maraş Yaşam Platformu üyesi Ünsal Ateş de “Maraş’ta mülteci kampı kurulması için daha uygun bölgeler bulunuyor” diye konuştu.

“Meralarımız yok olacak”

KAMP kurulmasına Sünni köylerinde yaşayanlar da karşı çıkıyor. Tevekkeli sakinlerinden Halil İbrahim Tara “Kamp kurulması planlanan bölge 7 köyün merası. 4 köy Sünni. Kamp kurulursa meralarımız yok olacak. Ekonomik sıkıntılar çıkacak. Sünni köyler olarak biz de burada kamp yapılmasına karşıyız” diye konuştu. Yeniyurt sakinlerinden Hasan Taramış ise “Alevi, Sünni yıllardır huzur içinde yaşıyoruz. Ufak bir provokasyonla huzurumuz kaçabilir. Dolayısıyla biz buraya kamp kurulmasını istemiyoruz” dedi.