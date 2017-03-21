Alevi Kadın Meclisi kuruluş çalışmalarına devam ediyor

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) bünyesinde kurulacak, Alevi Kadın Meclisi çalışmalarına Mersin'de devam edildi.

Mersin Cemevi’nde gerçekleşen ve onlarca kadının katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan ABF Kadın Örgütlenme Sekreteri Sevim Yalıncakoğlu, bir taslak oluşturduklarını, toplantıya katılan kadınların da öneri ve eleştirileriyle son halinin verileceğini söyledi.

Alevilikte kadının yeri çok önemliyken, son dönemde, özellikle baskın olan inancın da etkisiyle geri plana itilmesine karşı, bu çalışmayı başlattıklarını ifade eden Yalıncakoğlu, 800 yıl önce kurulmuş Alevi kadın örgütü olan Bacıyan-ı Rum'u hatırlatarak, "21. Yüzyılda bunun çok gerisinde nasıl olabiliriz sorusunu kendimize sormalıyız" dedi.

"800 yıl önce kurulmuş Alevi kadın örgütü olan Bacıyan-ı Rum"

Alevinet'den Diren Keser'in haberine göre, Yalıncakoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye’deki Alevi kurumlarında kadınların, özellikle karar mekanizmalarında az olduğu, az olan kadınlarında nasıl baskılandıklarını görüyoruz. Alevilik yolu Fatma Ana’nın darında, Zeynep Ana’nın direncinde, bu yola yoldaş olan çok sayıda kadın ulumuz var. Alevilikte kadının yeri çok önemliyken, son dönemde, özellikle baskın olan inancın da etkisiyle geri plana itilmesine karşı, bu çalışmayı başlattık. Tarihimize baktığımız zaman 800 yıl önce kurulmuş Alevi kadın örgütü olan Bacıyan-ı Rum var. 800 yıl önce böyle bir örgütlülük sağlamış Alevi kadınlar gerçekliği varken, 21. Yüzyılda bunun çok gerisinde nasıl olabiliriz sorusunu kendimize sormalıyız."

Sevim Yalıncakoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan kadınlar, Alevi kadınların inançta ve örgütlülükte nasıl geri planda tutulduğunu, bu anlayışa karşı da nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dönük öneriler sundu.