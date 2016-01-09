Alevi işçiye özel Muharrem ayı ikramiyesi

Tunceli’de Özel İdare ile Tüm-Bel Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde, ilk kez Alevi inancı dikkate alınarak, muharrem ayı oruçlarında, ikramiye olarak 631 lira verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre Tüm-Bel Sen Tunceli Şube Başkanı Mazlum Doğan, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sözleşmede ek ücretler ve seyyanen zammın yanında Kurban Bayramı’nda kurban ikramiyesi ve muharrem oruçlarında aşure ikramiyesi de ek olarak verildi çalışan arkadaşlarımıza. Türkiye’de ilk kez bir devlet kurumunun imzaladığı toplu iş sözleşmesinde Alevi yurttaşlarımızın inançları gereği tuttuğu muharrem oruçları, toplu sözleşmeye girmiş bulunuyor. Buna göre muharrem ayında Özel İdare çalışanlarımıza muharrem oruçlarında 631 lira aşure ikramiyesi olarak ödenecektir” dedi.

Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım da, “Çalışanlarımızın ibadetlerini en rahat şekilde yapması noktasında bir çalışma yaptık ve Kurban Bayramı’nda kurban ve bayram ikramiyesi olarak çalışanlarımıza toplam 1250 lira ikramiye vereceğimizi toplu iş sözleşmesine koyduk. Bu ikramiye maaşlara aylık 104 lira zam olarak yansıyacaktır. Malumunuz üzere İslam coğrafyasında ve özellikle ilimizde kutsiyeti çok fazla olan muharrem ayında çalışanlarımızın ibadetleri ve inançları gereği harcamalarını daha rahat yapabilecek” diye konuştu.