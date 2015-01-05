Alevi Federasyonları'ndan ortak bildiri: Eskiden askeri vesayet vardı günümüzde AKP diktası var

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu bugün gerçekleştirdikleri "ortak akıl, ortak duruş, birlik toplantısıyla" ortak hareket edecekleri duyuruldu. Sekretarya ile hareket etme kararı alan 3 federasyon adına yapılan açıklamada, askeri vesayerin yerini AKP diktasına bıraktığı belirtildi.

Toplantıda konuşmasını gerçekleştiren Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Türkiye'nin yeniden kargaşa dönemine girdiğini belirtti. Kurnazlık boyutunda siyaset yapıldığını vurgulayan Doğan, dünyaya açınıldığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ciddi sonuçlar elde ettiklerini ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

' Alevileri oyalamak adına Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlattılar'



Doğan, " İlk kez bu toplantıda açıklıyorum. Cemevlerinin statüsüyle ilgili başlattığımız mücadelenin ardından 10 yıl geçti. Ciddi sonuçlar elde etmek üzereyiz. Ama sadece Alevileri oyalamak adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru başlattılar. Sadece Divan'a gidip sonuç elde etmeyelim Anayasa Mahkemesi'ne de gidip 7-8 yıl uğraşalım diye bireysel başvuru getirdiler." dedi.

İktidarın altına imza attığı uluslararası hukuku, Avrupa Hukukunu çiğnediğini belirten Doğan, "Avrupa'dan kopmam diyen iktidar Avrupa şartlarını hiçe sayıyor. Ülkeyi yönetenlerin siyaset bilgi dağırcığının bu kadar zayıf olduğunu görmek bizi üzüyor. İktidar dünyaya kulaklarını kapatmış durumda." diye ifade etti.

'Askeri vesayet yerini iktidar diktasına bıraktı'

Yeni oluşturulan Alevi Federasyonları sekreteryası adına bir konuşma yapan Servet Demir, tarihte diktatörlüğü yapanların değiştiğini ancak baskıların devam ettiğini dile getirdi. Demir, "Geçtiğimiz yıllarda askeri vesayet vardı şimdi günümüzde AKP diktası var. Aleviler için mühim olan bu üç farklı federasyon hiçbir farklı grubu dışlamadan birlik adına sürece destek olmak için toplanmıştır. İktidar yaptığı çalıştaylarla kendi çalıp kendi oynamıştır. Buna da mazeret olarak karşılarında muhatap bulamadıklarını öne sürmüşlerdir şimdi bu birleşme onlara bahane bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.



Seçim döneminin yaklaşmasıyla Alevilerin şeffaflık istediğini belirten Demir, "Siyasi partiler politika geliştirmeli. Oy verdiklerimiz veya vereceklerimizi şeffaflığa davet ediyoruz." dedi.

İktidarın Alevi sorunlarını derinleştirdiğini söyleyen Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Fevzi Gümüş ise, "Ayrıcalık istemiyoruz, ayrımcılık son bulsun istiyoruz. Siyasi iktidar amasız, fakatsız isteklerimize cevap vermeli" diye konuştu.

'Basına büyük baskı uygulanıyor'

'Bir olursak sorunlar aşılır' diye söze başlayan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Rıza Eroğlu, ülkede yaşanan kaosun aşılmasının zor olduğunu ifade etti. İktidarın yeni hedefinin basın olduğunu söyleyen Eroğlu, "Günümüzde en büyük baskı basına uygulanıyor. Basın mensupları gördüklerini, duyduklarını yazamıyorlar. İktidar bölerek, ötekileştirerek oy devşiriyor. Böl- parçala- yönet mantığıyla hareket eden bir iktidar var karşımızda. Biraraya gelmemiz onları rahatsız ediyor. Dersim' de özür dileyenler Maraş' ta mezarlarımızı ziyaret etmemize izin vermedi. "dedi.

Zorunlu din dersi ile ilgili yaptığı araştırmalar için konuşma alan Doç. Dr. Ali Yaman 2005 yılından günümüze din dersi kitaplarını incelediğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığının din dersleri komisyonunda da düşüncelerini dile getirdiğini belirten Yaman, " Din dersi zorunluysa kitaplarının nesnel olması gerekiyor." diye ifade etti.

Alevi Federasyonlarından ortak bildiri

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu bugün gerçekleştirdikleri 'ortak akıl, ortak duruş, birlik toplantısının' ardından sonuç bildirisi açıkladı. Federasyon temsilcileri, Akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı da ortak hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekildi. İktidarın yürüttüğü Alevi çalıştaylarının hiçbir zaman sonuç vermediğine vurgu yapılan toplantıda yaklaşan seçimlerle birlikte alevilerin yol haritasi belirlendi.

Sonuç Bildirgesi;

1.3 federasyonumuzun bir hareket etme gereksinimini halkımız tarafından onay görmüştür. Var olan eksikliklerimizi giderip daha güçlü hareket etmek ilk hedefimizdir.

2. 4 ana noktada belirtilen konularda bilimsel raporların hazırlıkları için çalışma gruplarının hazırlanması

3.Hükümet ve siyasi faktörlerle görüşme ve müzakere yürütmek, alt yapısını oluşturmak. Birlik sekreteryasının görüşmelerine hız vermek

4.Mecliste grubu olan olmayan siyasi partilerle görüşüp Alevi taleplerinin seçim bildirgelerine konulması için çalışmaların yapılması bu bağlamda özellikle Alevi toplumunun siyasi olarak oy verdiği partilerin temsiliyette daha hassas davranması

5. Bütün Alevi kurumlarının bütünlük içerisinde hareket etmesi

6.Alevi medyasının süreçte daha aktif rol alması

7.Alevi kurumlarımızda kadınlarımızın ve özellikle gençlerimizin katılımını sağlamak

8. Alevi toplumumuzun sorunları için bölgesel toplantılara ağırlık verilmesi

9. 8 Şubat'ta yapılacak olan büyük Alevi mitingine bütün kurumlarımızın seferber olup bütünlük içinde Alevi talep ve haklarının alınması için çalışılması