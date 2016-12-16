Alevi dernekleri: Baskılara karşı ortak hareket edeceğiz

Türkiye’nin önde gelen Alevi örgütlerinden Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekler Federasyonu ile bileşenleri Kartal Cemevi’nde bir araya gelerek son dönemde yaşanan terör saldırıları ve Alevilere yönelik baskılara karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Kartal Cemevi’nde önceki gün gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye’de son dönemde Alevilere yönelik tehdit ve baskılar ile terör saldırılarının ele alındığı belirtildi. Toplantının ardından ortak hareket etme kararı aldıklarını açıklayan Aleviler, “Özel harekât polisleri tarafından gözaltına alınan Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanımız ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Zeynel Odabaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Taleplerinin OHAL bahane edilerek ötelenmesini asla kabul etmediklerini vurgulayan Alevi örgütlerinin açıklamasında “Yeni anayasa çalışmalarında, inanç özgürlüklerinin ve Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri göz önünde bulundurulmalıdır” denildi. Açıklamada, 24 Aralık 2016 Maraş Katliamı anmasının ortaklaşa yapılacağı belirtildi.